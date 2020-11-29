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Star Wars'ta Darth Vader Karakterine Hayat Veren Aktör Prowse Öldü

29.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Star Wars'ta Darth Vader Karakterine Hayat Veren Aktör Prowse Öldü

Star Wars-Yıldız Savaşları, film serisinde Darth Vader karakterine hayat veren İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti

Star Wars-Yıldız Savaşları, film serisinde Darth Vader karakterine hayat veren İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti. Prowse’nin ölüm haberini menajeri Thomas Bowington açıkladı.

Bowington, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Aktörümüz Dave Prowse’nin hayatını kaybettiğini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Kendisi bu sabah 85 yaşında hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı. İngiliz yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada da Bowington filmin ünlü repliğini kullandı ve “Güç her zaman onunla olsun” dedi.

Eski bir vücüd geliştirme sporcusu olan Prowse, iki metreden uzun boyuyla filmin kötü karakteri olan Darth Vader’a original üçlemede hayat vermişti.

Ancak Prowse’nin güçlü bir İngiliz aksanıyla konuşması nedeniyle maskenin ardından gelen sesi James Eral Jones seslendirmişti.

Prowse, Star Wars serisinin ilk gösterime çıktığı 1970’lerin sonlarından itibaren dünyayı gezerek filmin hayranlarıyla buluştu.

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