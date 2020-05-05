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Kahve zinciri mağazalarının yüzde 85'ini açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 09:53 | Son Güncelleme

Starbucks CEO'su Johnson, pazartesi günü çalışanlarına yolladığı mektupta, şirketin ABD genelindeki mağazalarının yüzde 85'inin önümüzdeki haftadan itibaren açılacağını duyurdu.

Kahve zinciri mağazalarının yüzde 85'ini açıyor

CNBC'den Kate Rogers'ın haberine göre, dünyanın önde gelen kahve zinciri Starbucks CEO'su Kevin Johnson mektubunda, Starbucks mağazalarının yeniden düzenlenen çalışma koşulları ve saatleri çerçevesinde işletilmeye başlanacağının altını çizdi.

Johnson mektubunda, "Bu kararımızın arkasında, şu anda tüm mağazalarımızın yüzde 98'inin faaliyetlekrine yeniden başladığı Çin'de edindiğimiz deneyimler bulunuyor" dedi.

ABD Seattle merkezli küresel kahve zincirinin CEO'su, Çin'de edinilen ve uygulanan çalışmaya yeniden başlama deneyimine ek olarak, özellikle güvenlik protokollerinin de yükseltildiğini vurguladı.

Johnson, mağazaları ziyaret edecek müşterilere daha geniş yer ayıracaklarını da belirtti.

ABD Starbucks'tan geçen hafta yapılan açıklamada, tüm mağazalarının yüzde 90'ının Haziran ayından itibaren faaliyete geçmesinin beklendiği belirtilmişti.

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