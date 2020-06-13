Starbucks çalışanlarının "Black lives matter" yazılı kıyafetler giymeleri yasaklandı

Sosyal medyada boykot çağrıları yükseliyor.Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, çalışanlarına "Black lives matter" hareketine destek sağlayan herhangi bir kıyafet ve aksesuar taşımanın, politik, dini ve kişisel konuları yansıtmayı yasaklayan kıyafet yönetmeliğini ihlal edeceğini duyurdu.

Geçen hafta BuzzFeed haber kanalının ulaştığı ilgili kurum içi bildiride, "Black Lives Matter" hareketini yanlış yorumlayan provakatörlerin toplumdaki ayrılıkları daha da derinleştireceği öne sürülüyor.

Pek çok Starbucks çalışanı, BuzzFeed medya kanalına yaptığı açıklamada, kahve zincirinin bazı durumlarda çalışanlarını LGBTQ+ hakları ve evlilik eşitliği konularını destekleyici aksesuar taşımaları için teşvik dahi ettiğini belirtti.

Benson, Starbucks’ta çalışan siyah bir trans: "Starbucks LGBTQ+ bireyleri LGBTQ+ aksesuarları ve kıyafetleri taşıyor, bu durum partnerler ve müşteriler arasında şiddeti teşvik edebilir" diyor. Bunları giydikleri için tacize, homofobi ve transfobiye maruz kalan arkadaşlarımız oldu ve Starbucks bu arkadaşlarımızın arkasında durdu."