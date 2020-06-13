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  4. Starbucks çalışanlarının "Black lives matter" yazılı kıyafetler giymeleri yasaklandı

Starbucks çalışanlarının "Black lives matter" yazılı kıyafetler giymeleri yasaklandı

13.06.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kahve zinciri Starbucks, ABD'de çalışanlarının ırkçılığı protesto eden "black lives matter" hareketine destek mesajı oluşturacak kıyafetler giymelerini yasakladı.

Sosyal medyada boykot çağrıları yükseliyor.Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, çalışanlarına "Black lives matter" hareketine destek sağlayan herhangi bir kıyafet ve aksesuar taşımanın, politik, dini ve kişisel konuları yansıtmayı yasaklayan kıyafet yönetmeliğini ihlal edeceğini duyurdu.

Geçen hafta BuzzFeed haber kanalının ulaştığı ilgili kurum içi bildiride, "Black Lives Matter" hareketini yanlış yorumlayan provakatörlerin toplumdaki ayrılıkları daha da derinleştireceği öne sürülüyor.

Pek çok Starbucks çalışanı, BuzzFeed medya kanalına yaptığı açıklamada, kahve zincirinin bazı durumlarda çalışanlarını LGBTQ+ hakları ve evlilik eşitliği konularını destekleyici aksesuar taşımaları için teşvik dahi ettiğini belirtti.

Benson, Starbucks’ta çalışan siyah bir trans: "Starbucks LGBTQ+ bireyleri LGBTQ+ aksesuarları ve kıyafetleri taşıyor, bu durum partnerler ve müşteriler arasında şiddeti teşvik edebilir" diyor. Bunları giydikleri için tacize, homofobi ve transfobiye maruz kalan arkadaşlarımız oldu ve Starbucks bu arkadaşlarımızın arkasında durdu."

Boykot çağrıları

Bildirinin, Starbucks’ın siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ivme kazanan "Black lives matter" hareketine desteğini bildirdikten günler sonra gönderildiği ifade ediliyor.

BuzzFeed’in söz konusu bildiri ile ilgili haberi yayınlamasının hemen ardından sosyal medyada kahve zincirini boykot etme çağrıları başladı.

Tarih tekerrür mü ediyor?

2018 yılında, Starbucks’ın Philadelphia şubesinin bir çalışanı, tuvaleti kullanmak isteyen ancak talepleri reddedilince dükkandan ayrılmayan iki siyahi adamı tutuklattırmıştı. Şahıs savunmasında, bir şey almayanlara tuvalet kullanmanın serbest olmadığını bildirmişti.

Bu tutuklamaların, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çapında kahve zincirine yönelen büyük bir tepki oluşturmasının ardından Starbucks Başkanı Kevin Johnson özür dileyerek, oluşan tepkinin haklı olduğunu söylemişti. Şirket ayrıca, ABD'deki şubelerini bir gün boyunca kapatmış ve üstü kapalı ön yargıların tanımlanması konusunda eğitimler düzenlemişti.

Philadelphia’da yaşanan bu olayın ardından Los Angeles’da bir siyah vatandaş, beyazlara izin verilmesine rağmen, kendine tuvalet kullanma izni verilmediğini belirterek Starbucks’ı yeniden ırkçlıkla suçlamıştı.

Starbucks ayrıca, kahve çekirdeklerinin köle gibi çalıştırılan kahve işçileri tarafından toplanması ile eleştiriliyor. Thomas Reuters Vakfı’nın geçen sene yayınladığı bir araştırma, modern köleler tarafından üretilen kahvelerin adil şartlarda üretildiklerine dair sertifikalandırıldıkları ve Starbucks gibi markalara satıldığını duyurmuştu.

Ashutosh Pandey

© Deutsche Welle Türkçe

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