Starbucks siparişi viral oldu, barista işten kovuldu

Baristalar, bunun ardından paylaştıkları "özel içeceklerle", Starbucks'a gidip karmaşık ve zahmetli kahve siparişleri verme yönündeki TikTok akımının bitmesi çağrısında bulundu.

Zira Morales, New York Post'a yaptığı açıklamada "Baristalar, bu tür içecekleri hazırlarken fazlasıyla gerilebiliyor. Özellikle müdürler, her bir içeceği saniyeler içinde yapmanızı istediğinde çok stresli oluyor" dedi.

Ancak Starbucks, müşterilerin yoğun emek gerektiren siparişler verme hakkını savunuyor. Şirket sözcüsü Fox News'a şu açıklamayı yaptı:

İçeceklerin kişiye özel olması ve baristalarımızın müşterilerin doğru içeceği bulmasına yardım etmedeki uzmanlığı, Starbucks deneyiminin en önemli noktası. Bu her zaman böyle kalacak.

Morales, sıradışı siparişi çektiği fotoğrafı paylaştığı ve 300 binden fazla beğeni alan tweet'i silse de kovulmaktan kurtulamadı.

"DAHA DÜN AYNISI ALDIM"

Bununla birlikte söz konusu içeceğin sahibi Edward ve Morales, gönderinin sosyal medyayı kasıp kavurmasının ardından arkadaş oldu. Otuz bir yaşındaki Edward, "Siparişimin viral olduğunu fark ettiğimde Josie'yi (Morales) Instagram'da bulup fotoğrafı paylaştığı için başına bir iş açılıp açılmadığını sordum" dedi ve şöyle bir ek yaptı: