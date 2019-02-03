Starbucks'ın Patronu 2020 Başkanlık Seçimlerini Altüst Edebilir mi?

Schultz'un 2020 başkanlık yarışında nabız yoklamaya başlaması, Amerika'nın dört bir yanında farklı tepkilerle karşılaştı. Amerika'daki iki partili sistemin dışında farklı bir arayış içinde olan seçmenlerin ilgisini çeken Schultz, siyasette deneyimli birçok simadansa tepki topladı. Kimileri, Schultz'un hevese kapılıp siyasete soyunduğunu, amatörlük yaptığını, Demokrat Parti'nin 2020'de Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı adayının oylarını böleceğini, böylelikle kamuoyu destek oranı son zamanlarda hızla düşse de Trump'a bir seçim zaferi hediye edeceğini savunuyor.

Seçim yarışında ipi önde göğüsleme olasılığı düşük olsa da ulusal çapta bir seçim kampanyası yürütecek azim, kararlılık ve mali kaynaklara sahip olan milyarder işadamı Schultz, 2020 seçim iklimini derinden değiştirebilir.

Kahve zinciri Starbucks'ın patronu Howard Schultz'un 2020 başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılmayı düşündüğünü açıklaması, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan başkanlık yarışına beklenmedik bir boyut kazandırdı.

Brooklyn'de doğan 65 yaşındaki Schultz, servetini Amerika'nın batı kıyısında, Washington eyaletindeki Seattle'da kazandı. Küçük bir kahve şirketini tüm dünyada 28 bin şubeye sahip Starbucks'a dönüştüren Schultz, kendisini ”ömür boyu Demokrat” olarak tanımlıyor. Schultz, Demokrat Parti'nin partinin en istikrarlı bağışçılarından biri.

​Orta yol arayışı

Howard Schultz henüz önereceği politikaların ayrıntılarını açıklamış değil. Ekonomi ve mali politikalar alanında bazı konularda Cumhuriyetçi Parti çizgisinde yer alan Schulz, çoğu sosyal meselenin çözümündeyse Demokrat Parti'yi destekliyor.

Demokrat Parti'nin önde gelen bazı isimlerinin tüm vatandaşlara sağlık sigortası vaadinde bulunmasına şiddetle karşı çıkan Schultz, Amerika'nın en zenginlerinden gelir vergisinin yanı sıra, servet vergisi de alınması gibi önerilere de hiç sıcak bakmıyor.

Ancak kürtaj hakkı ya da eşcinsel evlilikler gibi sosyal meselelerde her zaman Demokrat politikaları destekleyen Schultz, silah kontrolunun sıkılaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif olunması ve kaçak göçmenlere vatandaşlık yolu açılması taraftarı.