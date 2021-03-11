Starlink ile internette büyük devrim!

Uzun bir süredir devam ettirilen SpaceX Starlink projesi sonunda meyvelerini vermeye başladı. Tüm dünyaya internet sloganı ile ortaya çıkan bu proje son derece güçlü bir sıçrayış elde etti. Şimdi ise hedef daha da fazla büyütüldü.

Starlink ile birlikte daha çok evlere ve işyerlerine internet ulaştırılması amaçlanıyordu. Böylece internet kullanılmayan hiçbir ev kalmayacaktı. Ayrıca Afrika gibi coğrafyalarda internetin daha fazla kullanılabilir hale gelmesi amaçlanıyordu. Görünüşe bakılırsa Starlink'in bundan sonra karayolu taşıtlarında da kullanımı sağlanacak.

STARLİNK İLE İNTERNET ARAÇLARA DA GELECEK

Elon Musk öncülüğünde yürütülen internet çalışmaları ile birlikte şirketin genişbant internet kullanımını gemi, uçak ve kara araçlarına taşımak istediği görüldü. Şirket bu konu ile ilgili FCC başvurusunu yaptı. Eğer yapılan başvuru kabul edilirse firma birçok taşıta hizmet götürecek.

Starlink şu anda sadece 1 milyon terminale hizmet verebilecek. Eğer taşıtlara hizmet vermeyi kabul ederse bu rakam değişmeyecek. Yani firmanın yine aynı sayıda terminale hizmet vermesi bekleniyor. Burada asıl problem kimlere internet hizmetinin verileceği. Eğer evlere hizmet verilirse bu sefer taşıtlar için terminal kalmayabilir.