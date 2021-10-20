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Starlink uçaklara internet sağlayacak

20.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX, geniş bant uydu ağı ile birlikte yolcu uçaklarına internet erişimi götürmenin peşinde. Ünlü CEO Elon Musk, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, şirketin bu konuda havayolları ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Starlink uçaklara internet sağlayacak

Özellikle uzun süreli uçuşlarda internet bağlantısı çok önemli olabiliyor. Bu nedenle bahsi geçen hizmet birçok havayolu şirketi tarafından hızlı bir şekilde kullanıma sunulacaktır. Dünyanın tamamına götürülecek olan bu bağlantı 99 dolarlık bir maliyete sahip.

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ELON MUSK'TAN STARLİNK PAYLAŞIMI

Ünlü CEO Elon Musk, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Burada havayolları ile bir görüşmenin devam ettiğini söyledi. Eğer havayolları ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa Starlink, uçaklarda internet hizmeti verilebilir. Starlink uyduları sayesinde yolcuların hem internet kullanması hem de mevcut interneti daha hızlı alabilmesi sağlanabilir.

Elon Musk tweet

Söylendiği kadarıyla Boeing 737, Airbus A320 ve Gulfstream uçakları ile şimdilik beta testleri devam ediyor. Bu modellerde başarılı olunması halinde diğer birçok uçak türünde de mevcut bağlantıların kullanılması amaçlanıyor. Henüz gelişim aşamasında olan bir havacılık ürünü ortaya koymaya çalışan SpaceX şirketi görüşmelere devam ediyor.

Genellikle bu tür yeni teknolojiler hızlı bir şekilde entegre edilemiyor. Bunun en büyük nedeni ise yeni teknolojilerin entegrasyonunun son derece zor olması. Durumun farkında olan Musk, net bir tarih vermedi. Kamyon, kargo gemisi, araba ve uçaklarda yeni beta denemeleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet Starlink
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