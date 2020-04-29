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Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 21:48 | Son Güncelleme

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.

Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi

Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.

Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.


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