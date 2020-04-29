Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi

Starlink internet uydu a\u011f\u0131n\u0131n par\u00e7alar\u0131, saat 20.26'da g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde belirmeye ba\u015fland\u0131.\nToroslar\u0131n zirvesinden y\u00fckselip Akdeniz semalar\u0131nda kaybolan ve \u00e7\u0131plak g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclebilen uydu ge\u00e7i\u015fi yakla\u015f\u0131k 5 dakika s\u00fcrd\u00fc.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekAnkara'da korkun\u00e7 olay! \u00c7ar\u015f\u0131n\u0131n merdivenlerinde \u00f6l\u00fc bulunduKarantina alt\u0131ndaki K\u0131br\u0131sl\u0131 gen\u00e7 uyard\u0131: Vir\u00fcs\u00fc ciddiye al\u0131n