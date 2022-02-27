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Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uydularını aktif ettiğini açıkladı!

27.02.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in CEO'su olan dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına karşı kayıtsız kalmadı. Elon Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak olan Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası Elon Musk Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki Starlink uydusu nedir? İşte Elon Musk'ın aktif edildiğini açıkladığı Starlink uyduları ve ayrıntılar...

Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uydularını aktif ettiğini açıkladı!

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Rusya Ukrayna savaşı gündeme gelen Starlink uydularının detayları merak ediliyor. Peki Starlink uydusu nedir?

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olarak bilinmekte. Takımyıldızı, yer istasyonları ile beraber çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması aynı zamanda bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla beraber bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamakta.

Söz konusu ürünün geliştirilmesine 2015 senesinde başlandı ve 2018 senesi Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denenmişti. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde yapıldı.

Starlink uyduları konusunda araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

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