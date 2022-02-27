Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uydularını aktif ettiğini açıkladı!

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Rusya Ukrayna savaşı gündeme gelen Starlink uydularının detayları merak ediliyor. Peki Starlink uydusu nedir?

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olarak bilinmekte. Takımyıldızı, yer istasyonları ile beraber çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması aynı zamanda bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla beraber bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamakta.

Söz konusu ürünün geliştirilmesine 2015 senesinde başlandı ve 2018 senesi Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denenmişti. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde yapıldı.

Starlink uyduları konusunda araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

