Starlink uydusu nedir? Starlink uyduları ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Türkiye’nin bazı illerinde görüldü!

Starlink uyduları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Konya, Kilis, Eskişehir ve Muğla gibi bazı şehirlerimizde görülen ışık hüzmesi görüntülerinin ardından birçok kişi arama motorlarında "Starlink nedir?", "Starlink ne işe yarar, özellikleri nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorgulumaya devam ediyor.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın dahibi olduğu uydu şirketi SpaceX'in uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa ettiği bir uydu takımyıldızıdır.

STARLİNK UYDULARI NE İŞE YARAR?

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.



