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Starlink uydusu nedir? Starlink uyduları ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Türkiye’nin bazı illerinde görüldü!

24.07.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starlink uyduları, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü akşam saatlerinde Türkiye'nin bazı illerinde görüldü. Işık hüzmesinin sebebi vatandaşlar tarafından merak edildi. Serveti 235,8 milyar doların üzerinde olan ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın Starlink uyduları ile ilgili basında yer alan haberler sonrası çok sayıda kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Starlink uydusu nedir? Ne işe yarar, özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Starlink uydusu nedir? Starlink uyduları ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Türkiye’nin bazı illerinde görüldü!

Starlink uyduları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Konya, Kilis, Eskişehir ve Muğla gibi bazı şehirlerimizde görülen ışık hüzmesi görüntülerinin ardından birçok kişi arama motorlarında "Starlink nedir?", "Starlink ne işe yarar, özellikleri nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorgulumaya devam ediyor.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın dahibi olduğu uydu şirketi SpaceX'in uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa ettiği bir uydu takımyıldızıdır.

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STARLİNK UYDULARI NE İŞE YARAR?

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!


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Starlink starlink uyduları
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