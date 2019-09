Stars of Science 11’inci sezonunda yeni formatıyla yayınlanıyor

Qatar Foundation’ın (QF) TV şovu Stars of Science’in 14 Eylül tarihinde yepyeni formatıyla 11’inci sezon için geri döneceği duyuruldu.

Stars of Science’in, 14 Eylül tarihinde yepyeni formatıyla 11’inci sezon için geri döneceği duyuruldu. 2009 yılında ilk yayınlandığı günden beri pan-Arap ’eğlenceli eğitim reality’ TV şovunun, dünyanın farklı yerlerindeki 18-35 yaş arası Arap yenilikçileri insanların sağlığına faydalı, günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir çözümler oluşturmaya davet ettiği belirtildi.

Qatar Foundation (QF) Medya İlişkileri ve Basın Ofisi Yöneticisi Khalifa E. Al-Kubaisi şu ifadeleri dile getirdi: "Günümüzde dünyanın sürdürülebilir teknolojilere her şeyden çok ihtiyacı var. Proje, zamanın zorluklarını dikkate almanın, hizmet verilen toplulukların taleplerini karşılayacak çözümler geliştirmek anlamına geldiğini kabul ediyor. Uzman jürimizin gözetimi altında ve Stars of Science and QF’nin fikirleri etkiye dönüştürmek için sunduğu yollar vasıtasıyla Arap yenilikçilere kendi ülkelerinde ve bölge çapında fark oluşturma fırsatı sunuluyor".