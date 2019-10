Stars of Science programında çifte eleme

Eğiten reality programı Stars of Science’da, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şekilde jüri, dün akşamki mühendislik prototip bölümünde iki icatçıyı birden eledi.

Qatar Foundation’ın eğlendirerek eğiten reality şov programı Stars of Science’da tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şekilde jüri, dün akşamki mühendislik prototip bölümünde iki icatçıyı birden eledi. Hem Imadeddine Azzouz hem de Mohamed Kharrat prototiplerinin işlevselliğini kanıtlamakta başarısız olarak 11’inci sezonda saf dışı kaldılar.

Stars of Science jüri üyesi Profesör Fouad Mrad, "Hayata etki eden teknolojik yenilikler bulduğunuzda hataya yer yoktur. Deneysel yenilikçiliğin sonuçlarının bir garantisi olmasa da bir mucit ürününün tüm aşamalarında her türlü zorlukla mücadele etmeye hazır olmalıdır; bilim uzmanlığı ve doğruluk konularında en yüksek standartları korumamızın sebebi budur."

Elenen yarışmacılar için şu bilgilendirme yapıldı: ’’Imaddedine’nin Sağlık Nefesi Tarayıcısı (Health Breath Scanner) kanseri kişinin nefesinden belirlemek üzere tasarlanmıştı. Ancak, bir kişinin nefesinin hastalığın belirtilerini gösterdiği biyolojik işaretleyicileri tanımlayabilmesi, Imadeddine’nin şovun dışında gerçekleştirmek zorunda olduğu uzun bilimsel araştırmaları hâlâ gerektiriyor. Diğer yandan, Mohamed’in Akıllı Şort Mayosu (Smart Swimming Shorts) gerçekleşmek üzere olan boğulma olaylarını tespit edip önlemek üzere tasarlanmışsa da basit bir testi geçemedi ve acil durum provasında amaçlandığı gibi açılmadı. Sonuç olarak, jüri her ikisini de yarışmadan elemekten başka seçeneği kalmadığına karar verdi’’.

Kalan yarışmacılar Nuha Abu Yousef, Abdulrahman Saleh Khamis, Husam Sameer, Anfal Al Hamdani ve Youssef El Azouzi cumartesi günü tüm bölge genelinde sekiz kanalda yayımlanacak olan sezonun son prototip çalışmasında prototip üretim aşamasına geçecekler.