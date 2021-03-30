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Starship SN11 uzay aracı iniş sırasında infilak etti

30.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, 4. deneme testinde iniş sırasında infilak etti.

Elon Musk tarafından kurulan ve ABD merkezli SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE İNFİLAK ETTİ

ABD'nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11, başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir gürültüyle infilak etti.

CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri, çok az bir açıklama yapmasının ardından canlı yayını yarıda kesti.

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"EN AZINDAN KRATER DOĞRU YERDE"

Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yaşanan olayın detaylarına da değinen Musk, “Görünüşe göre 2. motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı, ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu öğrenebiliriz" dedi.

Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalar ise anbean kameralara yansıdı. (İHA)

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