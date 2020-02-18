State of Decay 2'nin çıkacağı tarih belli oldu

Zombi oyunlarına farklı bir bakış açısı getirerek, zombi temasını korku duygusu üzerine değil de, “hayatta kalma” odaklı bir oyuna dönüştüren State of Decay serisi çok beğenilmişti.

Oyunda bir kahramanı değil, hayatta kalmaya çalışan bir grubu yönetme fikri de oyun severlerden tam puan almıştı. Açık dünya formatlı oyunda oyuncular hayatta kalmak için kaynak toplamak ve kendilerine korunaklı bir yaşam alanı kurmak zorundalar.

State of Decay 2 ise ilk oyunda eksik kalan yönleri güçlendirerek daha etkili bir topluluk yönetme ve hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyordu.

Oyunun Windows 10 satışlarını artırmak için eski işletim sistemlerinde çalışmaması ise büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Steam üzerinde satışa çıkacak olan oyun yine Windows 10 işletim sistemi gerektirecek. Ancak bu kez Steam’in otomatik güncelleme ve topluluk özellikleriyle oyuna sahip olma fikri oyuncular için daha cazip bir seçenek sunuyor.

Steam versiyonu ile beraber yayına girecek yeni Juggernaut Edition ise oyunun açık dünyasını daha büyük bir alan olarak sunacak. Oyunda ayrıca, tutorial bölümü olarak Providence Ridge isimli yeni bir açık dünya haritası yer alacak. Bu harita, ilk oyuna göre daha kompleks yapıda olan oyunun anlaşılması için nispeten güvenli bir bölge sunacak. Böylece oyuncular, çok tehlikeli zombilerle karşılaşmadan oyunu öğrenme şansı bulacaklar.