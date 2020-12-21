Statik IP neden kullanılır? Avantajları nelerdir?

Peki bu statik IP nedir? Statik IP, isminden de anlaşılacağı gibi statik yani durağan olan bir IP sistemini tanımlıyor. Evde kullanılan bilgisayarların IP adreslerini baz aldığımızda genellikle iki tür IP adresi mevcuttur. Özel ve tüm dünyanın ulaşabildiği açık IP türü vardır. IP adres türlerinden ilki, tüm dünyayı internet bağlantınız yoluyla görebildiği harici, ikinci tür ise özel IP adresleridir. Ev ağınızda bulunan bilgisayarınızda router’ınız sizin için özel bir IP adresi atar. Özel IP adreslerine internet üzerinden yönlendirme yapılamaz. Sadece özel kullanımlara yönelik olarak atanır. Ev kullanıcıları için bu özel IP adresleri 192.186.. şeklindedir. Adresteki * yerine herhangi bir sayı gelebilir. IP Adresleri ile Ne Yapılır? IP adresleri arasındaki farkı anlayabilmek ve neler yapabileceğinizi görebilmek için öncelikli olarak her iki IP çeşidini de bilmeniz gerekir. Dinamik IP ve Statik IP olarak ayrılan IP çeşitlerinden ilk olarak dinamik IP çeşidinin ne olduğuna bakalım. Dinamik IP çeşitlerinde IP adresinizin değiştirilmesi mümkün değildir. Bunu ortadan kaldırmak için ise statik harici bir IP adresini servis sağlayıcınızdan ücretli bir şekilde satın alabilirsiniz. Evinizde olmadığınızda uzak bir konumdan ev ağınıza bağlanmak istediğiniz zaman Dyndns gibi IP adresiniz değiştiğinde kendini otomatik olarak günceller. Evdeki PC’leriniz için de istediğiniz sayıda statik IP adresi atayabilirsiniz.

Statik IP Adresinin Avantajları Nelerdir ve Neden Gerekli? İnternet aracılığı ile istediğiniz dosyaları belirli PC’ler ile paylaşmak istediğinizde IP kullanabilirsiniz. Örnek olarak yerel web sunucusu, uzaktan Torrent yöntemi ve oyunlar verilebilir. Yerel web sunucusu ile evinizde bulunan ağ dünyadaki herkes tarafından erişilebilir bir web sunucusu oluşturmak için 80 portuna gelen isteklerini evinizde bulunan web sunucusuna yönlendirmeniz gerekir. Yönlendirme sırasında eğer web sunucusu yeniden başlar ve router’dan yeni bir IP alınırsa, 80 portuna yönlendirilen IP adresi çalışmaz. Diğer bir yöntem uzaktan Torrent yöntemidir. Örnek olarak, cep telefonunuzdan bilgisayarınızda yer Torrent istemcisini yönetmek istediğinizde bir port yönlendirmesi gerekir. Statik bir IP’ye sahip değilseniz, adres değiştiğinde uzaktan yönetim mümkün olmaz. Bu nedenle cep telefonu ve IP’nin gerekli olduğu bir diğer nokta ise oyunlardır. Bazı eski router’larda ve oyun donanımlarında çevrimiçi oyun keyfini yaşamak için belirli portları PC’nize yönlendirmeniz gerekir. Bu yönlendirmeler için statik IP’ye sahip olmanız gerekir.

Statik IP'nin Dezavantajları Statik IP’ler genel olarak kullanıcılara kolaylık sağlasa da çeşitli dezavantajlara da sahiptir. Öncelikli olarak statik IP değiştirme işlemi elle yapılmalıdır. Çoğunlukla router yapılandırmasında da bazı değişikliklerin manuel olarak yapılması gerekir. Router’ınız doğru bir şekilde yapılandırılmadığında daha fazla IP çakışmasından kaynaklı hatalar ortaya çıkar. Örnek olarak, cihazlarınızdan birinde 192.168.0.10 adresini verirseniz ve router’ınız IP adreslerini otomatik olarak dağıtma işlemini uygularsa bir noktadan sonra sizin cihazınıza belirlemiş olduğunuz IP başka bir cihaza verilebilir ve bu çakışmadan dolayı sorunlar ortaya çıkabilir. Statik IP kullanmak istediğiniz PC’lere elle tek tek ayarlama işlemini yapmak yerine, adresi router’ın otomatik IP adresi sisteminden ayırabilirsiniz. Bunu yaparak kullandığınız cihazlara statik adres atamadan cihazlarınızın IP adresinin hiçbir zaman değişmediğinden emin olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler router yapılandırma sayfanızı açıp ardından DHCP veya LAN IP ile ilgili bölümü aramanız gerekir.