Statta sürpriz evlilik teklifi

Pankartı açarken arkadaşları ve taraftarlar da destek olan Kırkkeseli, daha sonra Yıldız'a yüzük uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Oldukça duygulanan Yıldız, "Evet" diyerek Kırkkeseli'ye sarıldı ve yüzüğü parmağına taktı.

Tanışma yıl dönümlerinde böyle bir organizasyon yaptığını anlatan Kırkkeseli, "Maçtaki bu coşkunun içerisinde evlilik teklifi cesaret işiydi, bunu başardım. Erzurumsporlu olarak çifte mutluluk yaşamak istedim. Skor ne kadar berabere olsa da benim için bu atmosferde bunu yapmak gerçekten çok mutluluk vericiydi." dedi.

Kendisine yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür eden Kırkkeseli, "Evlilik teklifi için pankart hazırladım. Onu da taraftar gruplarının desteğiyle müzik eşliğinde açtık. Bunu önceden organize etmiştik. Sağ olsunlar taraftar da bize destek oldu. Evlilik teklifi yaptıktan sonraki duygularımı anlatamam. Bu atmosferde, Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bunu yapmak gerçekten çok cesaret isteyen bir işti. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Yıldız da aldığı tekliften dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu aktaran Yıldız, "Hiç beklemiyordum. İki yıldır birlikteyiz ama evlenme teklifi edeceğini beklemiyordum. Böyle bir organizasyon da beklemiyordum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Cevabım tabii ki 'Evet' oldu. Başka bir cevap veremezdim. Hayatımda geldiğim ikinci maç. Bundan sonra da herhalde artık sürekli gelirim." ifadelerini kullandı.

