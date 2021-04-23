Statü değişiyor: 51 il daha büyükşehir belediyesi olacak

Türkiye, 2023'te yapılacak olan genel seçimlere şimdiden odaklanmışken, bir yıl sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili de çalışmalar başladı.

NÜFUSU 750 BİNDEN FAZLA OLAN İLLER BÜYÜKŞEHİRE DÖNÜŞEBİLİYOR

Mevcut Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre; belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10 bin metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiiliyor.

51 İLE DAHA 'BÜYÜKŞEHİR' HAKKI

Türkiye'de, mevcut kanunlara göre 30 büyükşehir bulunurken, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle bu sayı değişecek. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre üzerinde çalışılan yerel yönetimler düzenlemesiyle büyükşehir olmayan 51 il de bu statüye çekilecek ve 81 şehrin tamamı "büyükşehir belediyesi" olacak.

