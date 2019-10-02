“Stayin’ Alive” Şarkısıyla Hayat Kurtarma Yöntemi

Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen deprem ve Karadeniz’de son aylarda görülen sel felaketlerinin ardından Türkiye genelinde “ilk yardım” eğitimi verilmesi çağrısı yapıldı. Türkiye Acil Tıp Derneği’nin öncülüğünde “İlk yardım hayat kurtarır” sloganıyla, isteyenlere sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığında ilk müdahalede bulunabilmeleri için eğitim verildi. Eğitim etkinliğinde uzmanlar Türkiye genelinde “ilk yardım eğitimi” verilmesi çağrısında bulundu. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde başkentte Türkiye Acil Tıp Derneği ile Resusitasyon Derneği ve özel sağlık kuruluşlarınca Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte başkentlilere “ilk yardım” konusu soruldu ve ilgi duyanlara ilk tıbbi müdahale örnekleri sergilendi. Gün boyu tüm vatandaşlara açık olan etkinlikte, kalp masajı, suni teneffüs yöntemi, elektroşok cihazı kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı vatandaşlar da “ilk yardım eğitimi” konusunda Türkiye’de eksiklik bulunduğunu ve çoğunlukla acil durumlarda ne yapılabileceğini bilmediklerini aktardı.

İlk yardım eğitiminde ilgi çekici detaylardan birisi ise, kalp masajı yaparken 70’lerin efsanevi müzik grubu Bee Gees’in “Stayin’ Alive” şarkısına kulak verilmesi önerisiydi. Vatandaşlara nasıl kalp masajı yapılabileceğini cansız mankenler üzerinde gösteren doktorlar, bu şarkıdaki tempoyu düşünerek kalp masajı yapılabileceğini anlattı. Bunun nedeni ise kalp masajı sırasında sağlık sorunu yaşayan insan kalbine dakikada 100 kez baskı yapılması gerekmesi ve “Stayin’ Alive” şarkısının 103 vuruşa sahip olması açıklandı. Dolayısıyla “Stayin’ Alive” yani “Hayatta Kal” şarkısıyla bir insan kalbine hayat verici ilk tıbbi yardımda bulunmak mümkün. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Erbil de, etkinlik kapsamında VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de ilk yardım eğitimi eksikliğine dikkat çekti. Erbil, “Türkiye’deki ilk yardım konusunda bilinçlenmemiz lazım. Kuzey ülkelerinde, İrlanda, Norveç gibi ülkelerde her üç kişiden biri ilk yardım eğitimi almıştır ve çoğu ilk yardımda özellikle kalbi duran hastaların hayatta kalma şansını artıran kalp masajını bilir. Bizim de toplumun en büyük eksikliklerinden biri bu. Aslında insanlara kalbi durduğunda hayatta kalma şansını artıracak kalp masajını yapma yöntemlerini öğretmemiz gerekir,” dedi.

Ayrıca her yıl yaklaşık 17 milyon insanın kalp krizi ve inmeden dolayı hayatını kaybettiğini de vurgulayan Erbil, “Kalbi duran insanın hayatta kalma şansını artırmak için ilk dakikalar çok önemlidir. İlk dakikadan itibaren hastaya müdahale etmek gerekir. Bugün burada yaptığımız eğitim ilk kez toplu eğitim verilmiş en büyük etkinliktir Türkiye’de. Halkımızın farkındalığını artırmaya, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu başarırsak, becerirsek insanların hayatta kalma şansını artırmış olacağız,” diye konuştu. Etkinlik kapsamında ilk yardım eğitimi almak için gönüllü olan vatandaşlardan birisi ise, “Ailelere yönelik daha derin programlı eğitimlerin verilmesi iyi olur. Çocuklarıyla birlikte bu eğitimlere katılabilirlerse hem kendileri hem çocukları birarada ilk yardım nasıl yapılır bilinçli bir şekilde yapmış olur,” dedi. Öğrenci Mert Yarımdünya, okulda böylesi bir eğitim verildiğinde canlandırma yapılmadığı ve teorik bilgiyle sınırlı olduğu için sıkıldıklarını vurgulayanlardanç... Yarımdünya, “Daha önce aldığım bir ilk yardım eğitimim olmadı. İlkokulda hayat bilgisi, sağlık derslerinde ya da lisedeki o dönemlerde akılda kalan bilgilerden zor durumda olan birisine yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Okulda öğrenciler bu eğitimi anlayamayabilirler. Ama burada hem teorik hem canlandırma yapıldığı için bu eğitim daha anlaşılır bir şekilde” görüşünü paylaştı.