Steam, 40 adet oyunu bedavaya oynatabilecek!

Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle çok sayıda fuar ve etkinlik iptal edildi. Dünyanın hemen hemen her yerinde üst düzey yöneticiler insanların mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamaları gerektiğini dile getiriyor. Evden çalışan insanların sayısı da giderek artıyor. Ülkemizde de vaka sayısının 100 e çıkması ve bir can kaybının olması şirketleri tedbirli olmaya zorluyor. Bir çok şirket çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor. İnsanların evde kaldığı süre artınca oyun oynama süreleri de artıyor.
Steam son günlerde bu durumu kendi lehine çevirmek için çok cazip indirimler yapmaya devam ediyor. Bugün itibariyle aşağıda indirim alan oyun ve en çok oynanan oyun listesi mevcut.
Yukarıda yazan indirimlerin daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın bu indirimler 21 Mart 2020’de son bulacak. Koronavirüs vakasının kol gezdiği bu günlerde güzel indirimleri kaçırmayın.
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