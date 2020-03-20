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Steam, 40 adet oyunu bedavaya oynatabilecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Game Festival: Spring Edition’ın 18 Mart 2020 tarih itibariyle başladığı Twitter üzerinden duyuruldu. Duyuruyu organizasyondan sorumlu olan Geoff Keighley tarafından yapıldı. Geoff etkinlik bitene kadar toplam 40 demo oyunun indirilerek ücretsiz bir şekilde oynanabileceğini dile getirdi.

Steam, 40 adet oyunu bedavaya oynatabilecek!

Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle çok sayıda fuar ve etkinlik iptal edildi. Dünyanın hemen hemen her yerinde üst düzey yöneticiler insanların mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamaları gerektiğini dile getiriyor. Evden çalışan insanların sayısı da giderek artıyor. Ülkemizde de vaka sayısının 100 e çıkması ve bir can kaybının olması şirketleri tedbirli olmaya zorluyor. Bir çok şirket çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor. İnsanların evde kaldığı süre artınca oyun oynama süreleri de artıyor.

Steam son günlerde bu durumu kendi lehine çevirmek için çok cazip indirimler yapmaya devam ediyor. Bugün itibariyle aşağıda indirim alan oyun ve en çok oynanan oyun listesi mevcut.

İŞTE STEAM'İN OYUN LİSTESİ

  • Assassin’s Creed Odyssey %67 indirimle 289 TL’den 88.77 TL’ye
  • Friday The 13th %75 indirimle 32 TL’den 8 TL’ye
  • Red Dead Redemtion 2 %20 indirimle 299 TL’den 239.7 TL
  • F1 2019 %70 indirim ile 92 TL’den 27.60 TL’ye
  • Assassin’s Creed Origins %75 indirimle 269 TL’den 67.25 TL’ye
  • Star Wars : Jedi Fallen Order %35 indirimle 399 TL’den 259.35 TL’ye
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege %60’dan indirimle 102,99 TL’den
  • Uno %70 indirimle 44.99 TL’den 13.49 TL’ye
  • The Crew 2 %75 indirimle 269 TL’den 67.25 TL’ye
  • Jurassıc World Evolution %75 indirimle 190 TL’den 47.50TL’ye indirilmiş.

Yukarıda yazan indirimlerin daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın bu indirimler 21 Mart 2020’de son bulacak. Koronavirüs vakasının kol gezdiği bu günlerde güzel indirimleri kaçırmayın.

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