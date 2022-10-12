Birçok Steam kullanıcısı oyunları ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilir. Steam'de oyunlarını açtıklarında Steam_api 64 dll hatası, sıklıkla karşılaştıkları bir sorundur. Genellikle 'Steam_api64.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan kod yürütmesi devam edemiyor.' şeklinde bilgisayar ekranında görünen bu hatanın çözümü oldukça basittir. Steam_api64 dll dosyasının en son sürümü nedir, nasıl kurulur?

Steam_api64 dll hatası nedir?

Steam_api64 dll, Steam programının bir bileşenidir. Bazı Steam oyunlarının düzgün çalışabilmeleri için hile önleme ve dijital hakların korunması gibi Steam özelliklerine ve işlevlerine erişmesi gerekir. Bu dosya bilgisayarda bulunmadığında karşınıza Steam_api64 dll hatası çıkar.

Steam_api64 dll hatası nasıl çözülür?

Bu hatanın çözümü için dört farklı yöntemi sırasıyla deneyebilirsiniz. Denediğiniz yöntem işe yaramadığında diğerine geçebilirsiniz.

Oyun dosyalarınızı doğrulayın

Aşağıdaki adımları takip ederek oyun dosyalarınızı doğrulayabilirsiniz:

Steam'inizde Kütüphane'ye tıklayın.

Oyununuza sağ tıklayın, ardından Özellikler'e tıklayın.

Yerel Dosyalar sekmesini ve ardından 'OYUN DOSYALARININ BÜTÜNLÜĞÜNÜ DOĞRULA' öğesine tıklayın .

Ardından Kapat'a tıklayın.

Bu adımları yaptıktan sonra oyununuzu başlatın ve bu işlemin eksik oyun dosyanızı geri yükleyip yüklemediğine bakın.

Oyunu yeniden yükleyin

Eksik Steam_api64.dll dosyasını onarmak için oyununuzu yeniden yüklemeniz de gerekebilir. Oyununuzu Steam'e yeniden yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

Steam'inizde KÜTÜPHANE'ye tıklayın.

Oyununuza sağ tıklayın, ardından Kaldır'a tıklayın.

Sil'e tıklayın.

MAĞAZA'ya tıklayın, ardından sildiğiniz oyunu arayın.

Şimdi Oyna'ya tıklayın.

Oyunu indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Bu işlemlerin hatanızı düzeltip düzeltmediğini kontrol edin.

Steam_api64.dll dosyasını geri yükleyin

Dosyayı güvenilir bir kaynaktan geri yükleyerek 'Steam_api64.dll eksik' sorununu düzeltebilirsiniz. Bunu yapmak için DLL-files.com Client'ı kullanabilirsiniz. DLL-files.com istemcisi, DLL hatanızı tek bir tıklamayla düzeltir. Bilgisayarınızda hangi sistemin çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz. Ayrıca yanlış dosyayı indirme konusunda endişelenmenize gerek yok. DLL-files.com sizlere bu konuda yardımcı olabilecek bir adrestir. DLL-files.com İstemcisini kullanarak Steam_api64 dll dosyası nasıl kurulur öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz.

DLL-files.com istemcisini indirin ve kurun.

İstemciyi çalıştırın.

Arama kutusuna “ steam_api64 ” yazın ve DLL dosyası ara düğmesini tıklayın.

steam_api64.dll dosyasına tıklayın.

Yükle düğmesine tıklayarak geri yükleme işlemini tamamlayın.

Steam_api64 dll dosyasının en son sürümü nedir?

5.25.65.21, Steam_api64.dll dosyasının en son sürümüdür.

Aynı dosyayı başka bir bilgisayardan kopyalayın

Sorunu çözmek için başvurabileceğiniz son yöntem aynı dosyayı başka bir bilgisayardan kopyalamak olur. Bunun için diğer bilgisayarınızın da aynı işletim sistemi ile çalıştığını kontrol etmelisiniz. Steam_api 64 dll dosyasını kopyalamak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Diğer bilgisayarda, Dosya Gezgini'ni açın.

Ardından Steam'in kurulu olduğu klasöre gidin. Bu klasör varsayılan olarak C:Program FilesSteam'dir

Arama kutusuna “ steam_api64.dll ” yazın.

steam_api64.dll dosyasını kopyalayın ve bir flash sürücüye veya harici bir sabit sürücüye yapıştırın.

Bilgisayarınızda Steam'inizin kurulu olduğu yere gidin, ardından dosyayı diğer bilgisayarda kopyaladığınız yere yapıştırın.



