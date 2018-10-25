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Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:33 | Son Güncelleme

PC oyuncularının merakla bekledikleri Steam Cadılar Bayramı indirimleri ne zaman başlayacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!

Malum, Cadılar Bayramı bizler için pek birşey ifade etmiyor. Fakat eğer sıkı bir oyuncuysanız, Cadılar Bayramı zamanı pek çok oyunu oldukça uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz. Şu aralar PS Store’da yüzde 60’a varan Cadılar Bayramı indirimleri başlamış durumda. Peki PC oyuncuları bu indirim furyasından nasibini ne zaman alacak? İşte bu sorunun yanıtı.

Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bileceği üzere Steam belli dönemlerde önemli indirim kampanyaları düzenliyor. Nitekim Cadılar Bayramı indirimleri de bunlardan biri. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimleri ne zaman başlayacak?

Oyun dünyasının önde gelen mecralarından biri olan Kotaku’nun paylaştığı bilgilere göre Steam Cadılar Bayramı indirimleri 29 Ekim akşamı start alacak. İndirim kuşağı 3 gün sürecek ve 1 Kasım’da sona erecek.

Steam Cadılar Bayramı indirimleri sonrasında 21 Kasım’da ise Sonbahar İndirimleri başlayacak. 27 Kasım’da sonra erecek olan Steam Sonbahar indirimlerini 20 Aralık’ta başlayacak olan Steam Kış indirimleri takip edecek. Elbette bu tarihlerin henüz netleşmediğini belirtmek gerekiyor. Keza Steam tarafından onaylanmış bir tarih yok. Fakat Kotaku’nun söz konusu Steam olduğunda, hayli isabetli tahminler yaptığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Steam oyun

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