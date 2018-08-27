HABER

Steam cephesinden önemli bir açıklama geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

PC oyuncularının vazgeçilmez platformu olan Steam, kurdaki dalgalanmalardan dolayı herkesi korkutmuştu. Doları hala 2.1 olarak alan Steam, bugün yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

Steam cephesinden önemli bir açıklama geldi

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar yavaş yavaş reel piyasaya yansımaya başladı. Kurlardaki bu artış ilk olarak elektronik ürünleri etkilemişti. Daha sonra dijitali de etkilemeye başlayan kur artışı, oyuncuları endişelendirmeye başlamıştı. Neyse ki bugün Steam cephesinden gelen açıklama oyuncuların yüreklerin su serpti.

“Yakın zamanda Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı. Oyununuzu platformumuz Türkiye’de satıyorsanız endişelenmenize gerek yok! Steam’in arka uç uygulamalarını, para birimi risklerini en aza indirgeyecek şekilde tasarladık. Türkiye’den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha az ise gönderilebilir.

Bu hediye gönderme sistemleri yerel fiyatlandırmanın geçerli olduğu paketlerde, düşük ücretli bölgelerden yüksek ücretli bölgelere toplu gönderim yapılmasını caydırmaktadır.

Şu anda oyunları Türkiye için tekrar fiyatlandırmayı önermiyoruz çünkü mevcut kur dalgalanmaları, müşterilerin satın alım gücündeki değişikliği göstermiyor.
Ancak oyun içi satın alımlar, özellikle de Topluluk Pazar’ında veya oyunda satılabilen ya da takaslanabilen öğeler veya oyun içi paralar, gerçek dünyada belirli bir ülkenin para biriminde düşüş yaşandığı zaman ücretlendirmede ilgili ayarlamalar yapılmadığında oyun içi ekonomi varlıklarınızın ani değer kaybı yaşaması riskini ortaya çıkarıyor.” açıklamasında bulundu.

Doları hala 2.1 alan Steam‘in bu açıklamalarının ardından, oyunlara henüz zam gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak Valve’ın fiyatları bu seviyede tutmak için çok direnemeyecektir ve 2019 başlarında oyun fiyatları yeniden değerlendirilecektir. Umarız kurda yaşanan bu yükseliş bir son bulur.

Assassins Creed Odyssey için yeni oynanış videosu

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
The Division 2 cep yakıyorThe Division 2 cep yakıyor
Kullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyorKullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steam dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

İlginizi Çekebilir

Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!

Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!

20 iPhone ile kayıplara karıştı

20 iPhone ile kayıplara karıştı

Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!

Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!

Apple mağazasında şoke eden olay!

Apple mağazasında şoke eden olay!

WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi

WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Pocophone F1 benchmark testinden olumlu not

Xiaomi Pocophone F1 benchmark testinden olumlu not

The Division 2 cep yakıyor

The Division 2 cep yakıyor

Kullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyor

Kullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyor

Vampyr için Türkçe yama yayınlandı

Vampyr için Türkçe yama yayınlandı

iPhone X modelleriyle birlikte tanıtılacak

iPhone X modelleriyle birlikte tanıtılacak

7.12 inçlik devasa ekranıyla dikkat çekiyor

7.12 inçlik devasa ekranıyla dikkat çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.