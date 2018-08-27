Steam cephesinden önemli bir açıklama geldi

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar yavaş yavaş reel piyasaya yansımaya başladı. Kurlardaki bu artış ilk olarak elektronik ürünleri etkilemişti. Daha sonra dijitali de etkilemeye başlayan kur artışı, oyuncuları endişelendirmeye başlamıştı. Neyse ki bugün Steam cephesinden gelen açıklama oyuncuların yüreklerin su serpti.

“Yakın zamanda Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı. Oyununuzu platformumuz Türkiye’de satıyorsanız endişelenmenize gerek yok! Steam’in arka uç uygulamalarını, para birimi risklerini en aza indirgeyecek şekilde tasarladık. Türkiye’den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha az ise gönderilebilir.

Bu hediye gönderme sistemleri yerel fiyatlandırmanın geçerli olduğu paketlerde, düşük ücretli bölgelerden yüksek ücretli bölgelere toplu gönderim yapılmasını caydırmaktadır.

Şu anda oyunları Türkiye için tekrar fiyatlandırmayı önermiyoruz çünkü mevcut kur dalgalanmaları, müşterilerin satın alım gücündeki değişikliği göstermiyor.

Ancak oyun içi satın alımlar, özellikle de Topluluk Pazar’ında veya oyunda satılabilen ya da takaslanabilen öğeler veya oyun içi paralar, gerçek dünyada belirli bir ülkenin para biriminde düşüş yaşandığı zaman ücretlendirmede ilgili ayarlamalar yapılmadığında oyun içi ekonomi varlıklarınızın ani değer kaybı yaşaması riskini ortaya çıkarıyor.” açıklamasında bulundu.