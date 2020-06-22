Steam Haziran ayında şaşırtmadı: 'Bandai Namco' oyunlarında indirim başladı!

Steam dijital oyun mağazasında zaman zaman yaptığı indirimlerle meşhur. Fakat Steam'in diğer rakipleri de son zamanlarda Steam'in bu indirimlerini elinden almaya, Steam'in indirimlerinden çok daha fazlasını yapmaya başladı. Ancak Steam yine de indirimlerine devam ediyor. Bu anlamda Haziran ayının sonuna yaklaştığımız son günlerde Steam, bize Bandai Namco oyunları ile bir sürpriz yaptı.
Steam, Bandai Namco'nun bazı oyunlarında indirim yapma kararı aldı. Bu karar ile birlikte %85'e varan indirimler yapıldığı görüldü. Peki hangi oyunlar, hangi fiyatlar satılmaya başlandı?
Steam Bandai Namco kampanyası 25 Haziran'a kadar sürecek. Bu tarihten itibaren oyunlar eski fiyatlarına geri dönecek. Oyunları indirmek ve bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi oyunlar!
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