Steam Haziran ayında şaşırtmadı: 'Bandai Namco' oyunlarında indirim başladı!

Steam dijital oyun mağazasında zaman zaman yaptığı indirimlerle meşhur. Fakat Steam'in diğer rakipleri de son zamanlarda Steam'in bu indirimlerini elinden almaya, Steam'in indirimlerinden çok daha fazlasını yapmaya başladı. Ancak Steam yine de indirimlerine devam ediyor. Bu anlamda Haziran ayının sonuna yaklaştığımız son günlerde Steam, bize Bandai Namco oyunları ile bir sürpriz yaptı.

BANDAİ NAMCO OYUNLARI STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Steam, Bandai Namco'nun bazı oyunlarında indirim yapma kararı aldı. Bu karar ile birlikte %85'e varan indirimler yapıldığı görüldü. Peki hangi oyunlar, hangi fiyatlar satılmaya başlandı?

İŞTE İNDİRİMLİ OYUN FİYATLARI