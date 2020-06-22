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Steam Haziran ayında şaşırtmadı: 'Bandai Namco' oyunlarında indirim başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Steam Haziran ayı indirimli oyunlarını sunmaya devam ediyor. Bu anlamda Bandai Namco'nun Dark Souls, Project Cars 2 ve Tekken 7 gibi oyunları Steam'de indirime girdi. İşte Steam indirimli oyunları ve fiyatları

Steam Haziran ayında şaşırtmadı: 'Bandai Namco' oyunlarında indirim başladı!

Steam dijital oyun mağazasında zaman zaman yaptığı indirimlerle meşhur. Fakat Steam'in diğer rakipleri de son zamanlarda Steam'in bu indirimlerini elinden almaya, Steam'in indirimlerinden çok daha fazlasını yapmaya başladı. Ancak Steam yine de indirimlerine devam ediyor. Bu anlamda Haziran ayının sonuna yaklaştığımız son günlerde Steam, bize Bandai Namco oyunları ile bir sürpriz yaptı.

BANDAİ NAMCO OYUNLARI STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Steam, Bandai Namco'nun bazı oyunlarında indirim yapma kararı aldı. Bu karar ile birlikte %85'e varan indirimler yapıldığı görüldü. Peki hangi oyunlar, hangi fiyatlar satılmaya başlandı?

Bandai Namco oyunları

İŞTE İNDİRİMLİ OYUN FİYATLARI

  • Ace Combat 7: Skies Unknown - 65,67 TL
  • Dark Souls II: Scholar of the First Sin - 29,75 TL
  • Dark Souls III - 44,75 TL
  • Code Vein - 149,40 TL
  • Project Cars 2 - 29,85 TL
  • Tekken 7 - 29,75 TL
  • Soul Calibur VI - 49,75 TL
  • Dragon Ball FighterZ - 44,75 TL
  • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - 53,70 TL
  • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - 74,50 TL
  • God Eater 3 - 99,60 TL
  • Little Nightmares Complete Edition - 12,25 TL
  • Pac-Man 256 - 6,00 TL
  • One Piece Pirate Warriors 4 - 186,75 TL
  • Dragon Ball Z: Kakarot - 179,40 TL

    SON GÜN NE ZAMAN?

    Steam Bandai Namco kampanyası 25 Haziran'a kadar sürecek. Bu tarihten itibaren oyunlar eski fiyatlarına geri dönecek. Oyunları indirmek ve bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi oyunlar!

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