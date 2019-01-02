Steam’in 2018’de En Çok Oynanan ve Satan Oyunları

Her ne kadar elimizde bir liste olsa da Valve, tam olarak gelir sayılarını açıklamış değil. En çok satan oyunlar arasında Monster Hunter: World, Assassin's Creed Odyssey ve Far Cry 5 gibi isimlerin yanında geçmiş dönemlerde kendisinden sık sık bahsettiren Witcher 3 de listeye girmiş durumda. İşte en çok satan oyunlar:
Assassin's Creed Odyssey
Dota 2
Grand Theft Auto V
PlayerUnknown's Battlegrounds
Warframe
Rocket League
Rainbow Six Siege
The Elder Scrolls Online
Far Cry 5
Civilization VI
Monster Hunter: World
Counter-Strike: Global Offensive
Dragon Ball FighterZ, The Forest, Shadow of the Tomb Raider gibi oyunların biraz geri planda kalması pek tabii üzücü. En çok oynanan oyunlar listesine baktığımızda bizi yüzlerce simülasyon ismi karşılıyor. Tabii yine de bu listenin yıldız isimleri de belli:
Monster Hunter: World
Counter-Strike: Global Offensive
Path of Exile
Team Fortress 2
Dota 2
Grand Theft Auto
Rainbow Six Siege
Realm Royale
Playerunknowon's Battlegrounds
Warframe
Valve'ın sahip olduğu Artifact, Warhammer: Vermintide II, Kingdom Come Deliverance ve erken erişim oyunu The Scroll of Taiwu, 50.000 oyuncu tarafından oynanmış. (Haberin devamı için tıklayınız)
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