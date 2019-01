Steam’in 2018’de En Çok Oynanan ve Satan Oyunları

Her ne kadar elimizde bir liste olsa da Valve, tam olarak gelir sayılarını açıklamış değil. En çok satan oyunlar arasında Monster Hunter: World, Assassin's Creed Odyssey ve Far Cry 5 gibi isimlerin yanında geçmiş dönemlerde kendisinden sık sık bahsettiren Witcher 3 de listeye girmiş durumda. İşte en çok satan oyunlar:

Assassin's Creed Odyssey

Dota 2

Grand Theft Auto V

PlayerUnknown's Battlegrounds

Warframe

Rocket League

Rainbow Six Siege

The Elder Scrolls Online

Far Cry 5

Civilization VI

Monster Hunter: World

Counter-Strike: Global Offensive

Dragon Ball FighterZ, The Forest, Shadow of the Tomb Raider gibi oyunların biraz geri planda kalması pek tabii üzücü. En çok oynanan oyunlar listesine baktığımızda bizi yüzlerce simülasyon ismi karşılıyor. Tabii yine de bu listenin yıldız isimleri de belli:

Monster Hunter: World

Counter-Strike: Global Offensive

Path of Exile

Team Fortress 2

Dota 2

Grand Theft Auto

Rainbow Six Siege

Realm Royale

Playerunknowon's Battlegrounds

Warframe

Valve'ın sahip olduğu Artifact, Warhammer: Vermintide II, Kingdom Come Deliverance ve erken erişim oyunu The Scroll of Taiwu, 50.000 oyuncu tarafından oynanmış. (Haberin devamı için tıklayınız)