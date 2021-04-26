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Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam indirimleri ne zaman?

26.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PC oyunlarının ve oyuncularının en popüler platformlarından biri olan Steam için indirim tarihleri belli oldu. Popüler dijital oyun platformu olan Steam’in indirimleri ise birçok oyuncu tarafından merak ediliyordu. Alınan bilgilere göre Steam indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Altın hafta olarak adlandırılan bu haftada birbirinden farklı oyunlarda çeşitli indirimler gerçekleşecek. Peki, Steam indirim tarihleri ne zaman?

Steam indirim tarihleri belli oldu | Steam indirimleri ne zaman?

Steam’da sıklıkla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Oyuncuların ilgiyle takip ettiği indirim fırsatları için ise geri sayım başladı. Bazı oyunlar kullanıcılara ücretsiz sunulabilirken, bazı oyunlarda ise büyük indirimler gerçekleşiyor. Steam’den alınan verilerde ise yeni bir indirim tarihi verildi. Oyuncuların beklediği indirimler, önümüzdeki hafta başlıyor!

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STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) adı altında yapılacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler. Japonların birkaç tatil gününü topluca geçirdiği hafta 29 Nisan'da başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.

Bu günlerde gerçekleşecek Steam indirimleri kapsamında hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Oyun severler, fiyatlarda yüzde kaç oranında düşüş yapılacağını da merak ediyorlar. Steam'in sitesinde yer alan bilgiye göre haftasonu %90'a varan indirimlerin müjdesi verildi.

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Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti. Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.

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