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Steam indirimleri altın hafta ne zaman başlayacak? Steam indirimleri saat kaçta?

01.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene belli dönemlerde büyük indirimler ile kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sağlayan Steam, altın hafta indirimleri ile kullanıcılarının yüzlerini oyuncuların yüzünü tekrar güldürecek. Steam altın hafta indirimlerinin ise tarihi açıklandı. Peki, Steam indirimleri altın hafta ne zaman başlayacak? Steam indirimleri saat kaçta?

Steam indirimleri altın hafta ne zaman başlayacak? Steam indirimleri saat kaçta?

Steam altın hafta indirimleri için bütün oyuncular heyecan içinde bekliyor. Steam Database sosyal medya platformu Twitter'dan altın hafta indirimlerinin başlangıç tarihini duyurdu. İşte Steam altın hafta indirimi tarihleri...

STEAM ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? STEAM İNDİRİMLERİ ALTIN HAFTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? STEAM İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA?

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. İndirimler Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Steam indirimleri kapsamında birçok oyun ücretsiz sunuluyor. Ayrıca çok daha fazla sayıda oldukça büyük indirime giriyor.

Ancak hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Öte yandan Steam'den yapılan açıklamada oyunculara yüzde 90'a varan indirim sözü verildi.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı.

Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti.

Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.

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