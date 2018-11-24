Steam indirimleri başladı! CS GO bedava oldu!

Steam için PC oyunculuğunun can damarı diyebiliriz. Hemen hemen bütün oyunları dijital olarak Steam üzerinden temin edebiliyoruz. En güzeli de Valve’in dönemsel olarak Steam üzerinden yaptığı indirimler. Bu indirimler sayesinde bahse konu oyunları satış fiyatının çok daha altına satın alabiliyoruz.

Bilindiği üzere Valve, her mevsim başlangıcında bir hafta süreyle birçok oyunda muazzam indirimler yapıyor. Sonbaharın soğuğunu iyiden iyiye hissetmeye başladığımız şu günlerde, Steam’den içimizi ısıtacak bir haber geldi.

Valve, merakla beklenen Steam Sonbahar indirimleri için startı verdi. 27 Kasım’da sona erecek olan Steam Sonbahar indirimleri için yüzlerce oyunda yüzde 95’lere varan indirimler yapıldı. Dilerseniz Steam Sonbahar indirimleri sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

İndirim kuşağında ilk göze çarpan oyunlar kısa süre önce satışa sunulan Shadow of the Tomb Raider ve Assassin’s Creed Odyssey. İki oyunda da yüzde 30’un üzerinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Valve tarafından geliştirilen Counter Strike Global Offensive de Sonbahar indirimleri kapsamında ücretiz hale getirilmiş.

Dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Mevcut indirimler 27 Kasım’da son bulacak. Muhtemelen bir sonraki Steam indirimleri de yılbaşına doğru gerçekleşecektir. O yüzden eğer dilediğiniz bir oyun varsa indirim listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

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