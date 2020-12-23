Steam Kış İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimli oyunlar

Steam indirimli oyunlar sunmak için yıl içinde birçok kampanya düzenliyor. Bunlardan en bilineni Steam Yaz İndirimleri olsa da şirket, geride bıraktığımız sonbahar döneminde de Steam Sonbahar İndirimleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise oyuncuların beklediği diğer bir kampanya dönemi daha geldi; Steam Kış İndirimleri.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ START ALDI

Steam Kış İndirimleri, Valve tarafından yapılan bilgilendirmeye 5 Ocak 2020'ye kadar sürecek. 5 Ocak tarihine kadar birçok oyun indirimli fiyatla satılacak. Bu oyunların arasında FIFA 21, Euro Truck Simulator 2 ve Death Stranding popüler yapımlar da bulunuyor.

İŞTE STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ İNDİRİMLİ OYUNLARI

F1 2020

Normal fiyatı: 92 TL - İndirim oranı: yüzde 50 - İndirimli fiyatı: 46 TL

FIFA 21 Champions Edition

Normal fiyatı: 559,99 TL - İndirim oranı: yüzde 63 - İndirimli fiyatı: 207,19 TL

Euro Truck Simulator 2

Normal fiyatı: 39 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 9,75 TL

Far Cry 5

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

DiRT 5

Normal fiyatı: 92 TL - İndirim oranı: yüzde 30 - İndirimli fiyatı: 64,40 TL

Assassin's Creed Origins

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

The Witcher 3: Wild Hunt

Normal fiyatı: 59,99 TL - İndirim oranı: yüzde 70 - İndirimli fiyatı: 17,99 TL

Death Stranding

Normal fiyatı: 399 TL - İndirim oranı: yüzde 50 - İndirimli fiyatı: 199,50 TL

