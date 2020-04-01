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Steam Kobra Takibi'ne benzeyen oyunu ücretsiz yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Steam, koronavirüs nedeniyle #EvdeKal çağrısına uyanlara bir sürpriz daha yaptı. Normal fiyatı 42 TL olan ve efsane dizi Kobra Takibi'ne benzeyen Autobahn Police Simulator kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Steam Kobra Takibi'ne benzeyen oyunu ücretsiz yaptı!

Koronavirüs sağolsun, #EvdeKal çağrılarına uyduğumuz şu dönemde kimimiz evde olmamızdan mütevellit kendimizi oyunlara verebiliyoruz. Bu anlamda bizleri binlerce oyunun bulunduğu Epic Games Store, Origin ve Steam gibi oyun kütüphaneleri karşılıyor. Bu oyun mağazaları zaman zaman bazı oyunları ücretsiz yaparak kullanıcılarını bir hayli memnun ediyor. Özellikle evde geçirilen zamanın arttığı bu günlerde onların ücretsiz yapacağı her oyun büyük önem taşıyor. Steam de bu önemin farkına varmış olacak ki yine bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. O oyun Autobahn Police Simulator.

Autobahn Police Simulator-1

STEAM AUTOBAHN POLİCE SİMULATOR'I ÜCRETSİZ YAPTI

Steam, otoban sınırlarında polis memuru olmanızı sağlayan Autobahn Police Simulator'ı ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Otobanda devriye gezebileceğiniz, araçlarda arama yapabileceğiniz, kısaca kobra takibi ekibi gibi otobanın asayişinden sorumlu olacağınız oyuna Steam kütüphanesi üzerinden ücretsiz olarak sahip olmanız mümkün.

AUTOBAHN POLİCE SİMULATOR NASIL İNDİRİLİR?

  • Öncelikle buraya tıklayın ve oyunun Steam sayfasına gidin.
  • Steam hesabınıza giriş yapmadıysanız giriş yapmayı unutmayın.
  • Eğer Steam hesabınıza giriş yaptıysanız oyunun sayfasındaki 'Hesaba Ekle' butonuna basarak oyunu kütüphanenize ekleyin.
  • Daha sonra kütüphanenize gelerek oyunu indirmeye başlayın.
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Anahtar Kelimeler:
Steam Autobahn Police Simulator Kobra Takibi #EvdeKal oyun ücretsiz oyun koronavirüs

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