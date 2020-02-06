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Steam kullanıcıları 2019'da 21 milyar saat oyun oynamış!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 21:51 | Son Güncelleme

Valve, Steam için 2019 yılına dair önemli verileri ve platformun 2020 planlarını paylaştı.

Steam kullanıcıları 2019'da 21 milyar saat oyun oynamış!

2019 Yılı Değerlendirmesi başlıklı paylaşımda, Steam kullanıcılarına dair önemli veriler var. Örneğin Steam Mobile Chat uygulaması, 7 milyondan fazla kez indirilmiş ve günlük ortalama bildirim sayısı 1 milyonu bulmuş. Ayrıca Kış İndirimi boyunca 6,6 milyon çıkartma gönderilmiş ve 1,1 milyon sohbet efekti tüketilmiş. Aynı dönemde sohbette toplam 9 milyon Kış İndirimi ifadesi kullanılmış.

Atölye de kullanıcılar arasındaki popülerliğini koruyor. Yazının Atölye ile ilgili kısmında şu ifadelere yer veriliyor: "Sadece geçtiğimiz sene toplam 4,3 milyon yeni öğe yüklendi. Ancak ne yazık ki bazı kötü maksatlı gruplar insanların hesaplarını çalmak amacıyla "sahte öğeler" (ör. "Ücretsiz Kaplama için Tıkla!") yükledi. Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için Atölye gönderim sürecini e-posta doğrulaması gerektirecek şekilde güncelledik."

Kütüphane güncellemesine de değinilen yazıda Steam Remote Play ve Remote Play Together'a dair paylaşılan sayılar da dikkat çekici. Sadece Kasım ve Aralık aylarında toplamda 3,7 milyonu aşkın oyuncu Remote Play'i, 2,3 milyonu aşkın oyuncu da Remote Play Together'ı kullanmış.

2019 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu

En dikkat çekici istatistik ise kullanıcıların toplam oyun oynama saatine dair. 2019'da Steam'de neredeyse 21 milyar saat oyun oynanmış!

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Steam'in 2020 planları ise şöyle açıklanıyor:

Detaylı Veri İncelemeleri - Herkese açık verileri temel alarak oyunların Steam'deki durumuna ve genel olarak Steam'in mevcut durumuna dair analiz yapmaya çalışan birçok üçüncü taraf gördük. Daha fazla veriye erişebildiğimiz için kendi analizimizi yapıp sonuçları sizlerle bir blog serisi hâlinde paylaşmanın iyi bir fikir olacağını düşündük.
Oyun Albümleri - Oyun albümlerini daha iyi destekleyebilmek için yeni işlevsellikler de ekleyeceğiz.
Steam Trust - CS:GO'daki Güven Faktörü Eşleştirmesi'nin arkasındaki teknoloji olan Trust'ı geçtiğimiz sene kapalı beta olarak birkaç partnerin kullanımına, bu sene ise bütün partnerlerin kullanımına sunduk.
Steam PC Café Programı - Geçtiğimiz sene açık betaya giren bu program 8 bin farklı mekânın kullanımına sunuldu ve bu programı kütüphanelerde, internet kafelerde, oyun salonlarında ve benzeri yerlerde kullanıma sunmak için de çalışmalarımız devam ediyor.
Steam Laboratuvarı - Daha birçok gizli deney üzerinde çalışmalarımız sürüyor ve bu deneylerden bazılarını herkesin kullanımına sunmayı planlıyoruz.
SteamVR - Ekibimiz, birçok müşteri tecrübesi iyileştirmesi sağlayacak özelliğe sahip SteamVR 2.0 üzerindeki yoğun çalışmalarına devam ediyor.
En İyiler Listeleri - Geçtiğimiz sene Steam Haberleri kısmına gönderdiğimiz öne çıkanlar listelerinden öğrendiğimiz şeyleri harmanlayıp, müşterilerimize ilgi çekici popüler içerikleri göstereceğimiz farklı mağaza kısımları geliştirmek için kullanacağız.
Steam Mobil Uygulaması - Mobil uygulaması, daha fazla giriş türünü ve hesap korumasını içerecek şekilde yenilenecek.
İndirim Etkinlikleri - İndirim etkinliklerine katılan kullanıcıları daha fazla şekillerde ödüllendirebilmek için 2019 Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi'nde çıkardığımız ödüllerin üstüne ilave edilebilecek yeni ödüller arıyoruz.

Half Life Oyunları Steam’de 2 Ay Boyunca Ücretsiz!

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