Steam kullanıcıları 2019'da 21 milyar saat oyun oynamış!

2019 Yılı Değerlendirmesi başlıklı paylaşımda, Steam kullanıcılarına dair önemli veriler var. Örneğin Steam Mobile Chat uygulaması, 7 milyondan fazla kez indirilmiş ve günlük ortalama bildirim sayısı 1 milyonu bulmuş. Ayrıca Kış İndirimi boyunca 6,6 milyon çıkartma gönderilmiş ve 1,1 milyon sohbet efekti tüketilmiş. Aynı dönemde sohbette toplam 9 milyon Kış İndirimi ifadesi kullanılmış.

Atölye de kullanıcılar arasındaki popülerliğini koruyor. Yazının Atölye ile ilgili kısmında şu ifadelere yer veriliyor: "Sadece geçtiğimiz sene toplam 4,3 milyon yeni öğe yüklendi. Ancak ne yazık ki bazı kötü maksatlı gruplar insanların hesaplarını çalmak amacıyla "sahte öğeler" (ör. "Ücretsiz Kaplama için Tıkla!") yükledi. Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için Atölye gönderim sürecini e-posta doğrulaması gerektirecek şekilde güncelledik."

Kütüphane güncellemesine de değinilen yazıda Steam Remote Play ve Remote Play Together'a dair paylaşılan sayılar da dikkat çekici. Sadece Kasım ve Aralık aylarında toplamda 3,7 milyonu aşkın oyuncu Remote Play'i, 2,3 milyonu aşkın oyuncu da Remote Play Together'ı kullanmış.