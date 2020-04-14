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Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

E3 2020 resmi olarak iptal edilmesi ile birlikte Oyun Ödülleri sunucusu Geoff Keighley, Steam Oyun Festivali etkinliğinin bu yıl bir kez daha geri döneceğini duyurdu.

Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

Steam Oyun Festivali, E3 oyun fuarının ilk olarak planlandığı gün 9 Haziran'da başlayacak ve 14 Haziran'a kadar sürecek. Önceki Steam Oyun Festivalleri gibi, yaklaşan etkinlik de Steam kullanıcılarına 48 saatlik ücretsiz oyun demoları sunacak. Ancak Keighley'in tweet'lerine bakıldığında bu sefer bazı şeylerin daha büyük olabileceği görülüyor. Sınırlı süreli ücretsiz oyunlar gibi sürprizler bu noktada bizleri şaşırtmaz.

Geoff Keighley, “Yakında Yaz için planlarım hakkında çok daha fazla haber gelecek. Bu belirsiz zamanlarda oyunumuzu toplamak ve kutlamak için tamamen yeni bir yol.” açıklamasında bulundu. Etkinlik ilk kez 2019'da The Game Awards örnek alınarak duyurulmuştu.

Keighley, altı yıl önce oyun tutkumuzu kutlamanın bir yolu olarak yaratmak için ihtiyacım olan her şeye bahse girerek The Game Awards’ı hayata geçirdiğini belirtmiş. “Artık tüketici etkinlik alanına tamamen dijital bir yaklaşım olan Oyun Festivali ile bir sonraki adımı atmak için doğru zaman gibi geliyor.”

“Kabul edelim: Herkes fiziksel bir fuar veya tüketici etkinliğine katılamaz. Steam Oyun Festivali, sıfırdan engelsiz bir etkinlik olarak tasarlandı. Böyle bir etkinliğin faydalarını Oyun Ödülleri'ni izleyen küresel oyun topluluğuna gösterdi.” Bu yıl Mart ayında Oyun Festivali yer almış ve iptal edilen GDC konferansında gösterilmesi planlanan 40’dan fazla oyunun demosu oynanabilir olmuştu.

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