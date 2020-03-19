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Steam oyun festivali ile onlarca bağımsız oyunu oynayın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Valve, Steam Oyun Festivali: İlkbahar 2020 etkinliğiyle oyunculara onlarca bağımsız oyun demosu sunuyor!

Steam oyun festivali ile onlarca bağımsız oyunu oynayın!

Buradan ulaşabileceğiniz festival kapsamında birçok bağımsız oyunun demo sürümünü indirip oynayabilirsiniz. Bu oyunların arasında halihazırda piyasaya sürülmüş olanlar, çıktığı halde Steam'de satılmayanlar ve henüz çıkış yapmamış olanlar yer alıyor. Epey geniş ve eğlenceli bir oyun listesi oyuncuları bekliyor yani.

Steam Oyun Festivali 23 Mart'a kadar sürecek.

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Bağımsız demo pc Steam Steam Oyun Festivali Valve

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