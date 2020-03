Steam oyun festivali ile onlarca bağımsız oyunu oynayın!

Buradan ulaşabileceğiniz festival kapsamında birçok bağımsız oyunun demo sürümünü indirip oynayabilirsiniz. Bu oyunların arasında halihazırda piyasaya sürülmüş olanlar, çıktığı halde Steam'de satılmayanlar ve henüz çıkış yapmamış olanlar yer alıyor. Epey geniş ve eğlenceli bir oyun listesi oyuncuları bekliyor yani.

Steam Oyun Festivali 23 Mart'a kadar sürecek.

The Steam Game Festival: Spring Edition features dozens of demos available to download and play, as well as other highlighted games from the Indie MEGABOOTH, The MIX, Day of the Devs and WINGS.



Play them from now 'til March 23rd @ 10am PDT!https://t.co/KuTMJN5wxG