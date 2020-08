Steam Oyun Festivali'nin tarihi belli oldu iddiası!

Steam festivalleri oldukça ilgi çekici oluyor. Bu festivallerde kimi zaman Steam'deki çok popüler oyunlar güzel indirimler alıyor kimi zaman da yüzlerce oyunun demosu oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. Son Steam Oyun Festivali'ni geçtiğimiz Haziran ayında düzenleyen online oyun mağazası, şimdi ise sonbaharı gözlüyor. Steam Oyun Festivali'nin sonbahar ayağını başlatacak olan Steam, tarihlerini ise sır gibi saklıyor. Fakat Steam görünüşe göre oyun dünyasının ünlü isimlerinden birini hesaba katmadı.

Steam Oyun Festivali'nin tarihini Gamescom'un yapımcısı Geoff Keighley açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Keighley'e göre Steam Oyun Festivali 7 Ekim'de başlayacak ve 13 Ekim'e kadar sürecek. Bu süre boyunca Steam Oyun Festivali'nde birçok oyunun demosu yayınlanacak, oyun geliştiricileri ile konferanslar düzenlenecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yani etkinlik daha çok eğlence odaklı.

Valve is planning another Steam Game Festival: Autumn Edition this Fall, running October 7 - 13. Another chance to play free previews of upcoming games.