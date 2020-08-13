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Steam Oyun Festivali'nin tarihi belli oldu iddiası!

OYUN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Steam Oyun Festivali ne zaman başlayacak? sorusu cevabını bulmuş olabilir. Oyun dünyanın ünlü ismi Geoff Keighley, Steam Oyun Festivali'nin tarihini Twitter hesabı üzerinden açıkladı. İşte Keighley'e göre Steam Oyun Festivali'nin düzenleneceği tarih!

Steam Oyun Festivali'nin tarihi belli oldu iddiası!

Steam festivalleri oldukça ilgi çekici oluyor. Bu festivallerde kimi zaman Steam'deki çok popüler oyunlar güzel indirimler alıyor kimi zaman da yüzlerce oyunun demosu oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. Son Steam Oyun Festivali'ni geçtiğimiz Haziran ayında düzenleyen online oyun mağazası, şimdi ise sonbaharı gözlüyor. Steam Oyun Festivali'nin sonbahar ayağını başlatacak olan Steam, tarihlerini ise sır gibi saklıyor. Fakat Steam görünüşe göre oyun dünyasının ünlü isimlerinden birini hesaba katmadı.

İŞTE PAYLAŞILAN STEAM OYUN FESTİVALİ'NİN TARİHİ

Steam Oyun Festivali'nin tarihini Gamescom'un yapımcısı Geoff Keighley açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Keighley'e göre Steam Oyun Festivali 7 Ekim'de başlayacak ve 13 Ekim'e kadar sürecek. Bu süre boyunca Steam Oyun Festivali'nde birçok oyunun demosu yayınlanacak, oyun geliştiricileri ile konferanslar düzenlenecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yani etkinlik daha çok eğlence odaklı.

VALVE'DEN AÇIKLAMA YOK AMA...

Valve'den Steam Oyun Festivali'nin tarihi için henüz açıklama gelmiş değil. Ancak Ağustos ayının ortasına yaklaştığımızı düşünürsek, Steam'in yakın bir zamanda düzenleyeceği etkinliğin tarihini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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