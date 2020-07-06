Steam versiyonu fiyatı ile hayal kırıklığı uğrattı

Oyunun PC versiyonu, diğer AAA oyunlara oranla biraz daha yüksek fiyatla satışa çıkacak. Zira Sony’nin oyunlarda izlediği yüksek fiyat politikası bu oyunda da geçerli olacak. Peki oyunun konusu nedir ve Horizon Zero Dawn neden bu kadar çok sevildi?

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Oyun, mahvolmuş bir dünyada dev robotların hakimiyet sürdüğü bir atmosfer sunuyor. Oyunun kahramanı Noralı Aloy ise kabilesinden dışlanmış, geçmişini bilmek isteyen genç bir avcıdır. Ancak Aloy, geleceği tehdit eden büyük bir tehlikenin farkına varır ve bunu durdurmak için çalışmaya başlar. Oyunda oyuncular yabani ve tehlikeli açık dünyayı keşfederken garip ve saldırgan makinelerle karşılaşıyor, rakip kabilelere karşı savaş veriyor. Çok orijinal ve sürükleyici bir öyküsü olan oyun, sadece PS4 için yayınlandığından, PC oyuncularının şikayetiyle karşılaşıyordu. PC oyuncuları bu güzel oyunu oynamak için yapımcıya baskı yapıyorlardı.

7 Ağustos’tan itibaren oyunun PS4 Exclusive anlaşması sona eriyor ve oyunu artık PC oyuncuları da oynayabilecekler.