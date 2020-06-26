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Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte Steam'de indirime giren oyunlar

OYUN HABERLERİ  | 26.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Steam, Steam Yaz İndirimleri 2020'nin startını dün akşam saatlerinde verdi. Steam Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte birçok oyunun fiyatında indirime gidildi. Steam Yaz İndirimleri oyunları arasında Red Dead Redemption 2 bile var.

Steam Yaz İndirimleri 2020 indirime giren oyunlar belli oldu. Steam'in geçtiğimiz akşam TSİ 20:00'da başlattığı Steam Yaz İndirimleri 2020 kampanyasında, her yıl olduğu gibi pek çok oyunun fiyatı düştü. Hatta bazı oyunlar yüzde 85'e varan indirimler aldı.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ OYUNLARI NELER?

Steam Yaz İndirimleri oyunları neler? sorusu da bu yüzden pek çok kez soruluyor. Zira insanlar Steam'den oyun almak için hangi oyunların indirime girdiğini görmek istiyor. İşte sizin için Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren bazı oyunların listesi...

İşte Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren oyunlar!

Football Manager 2020: 109,50 TL
Mount & Blade II: Bannerlord: 119,99 TL Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 16,50 TL Cities: Skylines: 12,25 TL A Plague Tale: Innocence: 44,20 TL
Metro 2033 Redux: 7,75 TL The Evil Within: 21,59 TL The Evil Within 2: 40,20 TL Assassin's Creed Odyssey: 88,77 TL
Red Dead Redemption 2: 239,20 TL Jurassic World Evolution: 42,75 TL Borderlands 3: 154,50 TL The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition: 22,49 TL
Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL Hitman GOTY Edition : 24,78 TL Dark Souls III: 44,75 TL Resident Evil 2 : 89,50 TL
DOOM: 29,70 TL DOOM Eternal: 99,50 TL Resident Evil 3: 170,94 TL Resident Evil 7 Biohazard: 29,37 TL
Dirt Rally 2.0: 15,25 TL Mortal Kombat 11:32,80 TL Devil May Cry 5: 89,50 TL Metro Exodus: 112,05 TL
Dead by Daylight: 12,40 TL Mount & Blade Legacy Collection: 19,95 TL Portal 2: 3,70 TL Terraria: 9,00 TL
PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG): 43,50 TL Little Nightmares: 7,75 TL Payday 2: 1,85 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 45,99 TL
Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL Hollow Knight: 12,00 TL Ori and the Blind Forest: 7,81 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL
Alien: Isolation: 14,75 TL Sonic Generation Collection: 1,55 TL Plants vs. Zombies GOTY Edition: 2,00 TL Yakuza 0 : 15,00 TL

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