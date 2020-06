Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte Steam'de indirime giren oyunlar

Metro 2033 Redux: 7,75 TL The Evil Within: 21,59 TL The Evil Within 2: 40,20 TL Assassin's Creed Odyssey: 88,77 TL

PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG): 43,50 TL Little Nightmares: 7,75 TL Payday 2: 1,85 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 45,99 TL

Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL Hollow Knight: 12,00 TL Ori and the Blind Forest: 7,81 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL