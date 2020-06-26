Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte Steam'de indirime giren oyunlar

Steam Yaz İndirimleri 2020 indirime giren oyunlar belli oldu. Steam'in geçtiğimiz akşam TSİ 20:00'da başlattığı Steam Yaz İndirimleri 2020 kampanyasında, her yıl olduğu gibi pek çok oyunun fiyatı düştü. Hatta bazı oyunlar yüzde 85'e varan indirimler aldı.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ OYUNLARI NELER?

Steam Yaz İndirimleri oyunları neler? sorusu da bu yüzden pek çok kez soruluyor. Zira insanlar Steam'den oyun almak için hangi oyunların indirime girdiğini görmek istiyor. İşte sizin için Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren bazı oyunların listesi...