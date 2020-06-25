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Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2020 için hangi oyunlar var?

OYUN HABERLERİ  | 25.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Oyunlarla ilgili olan herkesin merakla beklediği Steam yaz indirimleri “Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?” sorularını da beraberinde getiriyor. Binlerce insanın keyifle oynadığı ve rekorlar kıran oyunların fiyatları ciddi anlamda düşüşe geçiyor. İndirim kampanyası ile ilgili tarih ve saatler belli oldu. Peki, Steam yaz indirimleri saat kaçta başlıyor?

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2020 için hangi oyunlar var?

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri 2020 tarihleri belli olmuştu. Steam yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Steam yaz indirimleri 25 Haziran 2020 ile 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Haziran ayı geldiğinde herkesin yakından takip ettiği indirimler kapsamında çok sayıda oyun indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bazı oyunların %90’a varan indirimlerle satışa sunulacağı düşünülüyor.

Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak?

Steam yaz indirimleri kaçta?” sorusu oyun dünyasında en fazla cevap aranan sorulardan bir tanesi haline geldi. Herkesin merakla beklediği Steam yaz indirimleri 25 Haziran’da Türkiye saati ile 19.55’te başlayacak. Oyunseverlerin avantajlı fiyatlardan yararlanacakları son tarih ise 9 Temmuz 2020 olacak. 9 Temmuz’da Türkiye saati ile 20.00’de Steam yaz indirimleri son bulacak. Bu iki haftalık sürede oyun tutkunları dünya çapında popüler olan çok sayıda oyuna oldukça uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Steam yaz indirimleri 2020 için hangi oyunlar indirime girecek?

Steam yaz indirimleri ne zaman?” sorusuna yanıt alan oyunseverler yazın bu en önemli döneminde hangi oyunların indirime gireceğini de merak ediyor. İndirime girmesi beklenen oyunlar arasında Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds, Football Manager 2020, Witcher 3, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Euro Truck Simulator 2, DOOM, Resident Evil 2-3 gibi popüler yapımlar bulunuyor. 2 hafta boyunca sürecek steam yaz indirimleri kapsamında çok sayıda popüler oyunun %90’a varan indirimlerle satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye saati ile 19.55’de başlayacak 2020 Steam yaz indirimleri hakkında detaylı bilgi almak ve indirime giren oyunları anlık olarak öğrenmek için Steam’in resmi sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarını takip etmek gerekiyor.

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