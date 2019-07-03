Steel Series‘dan oyuncular için yeni bir kulaklık

Yaz aylarındayız, yani oyuncular için yılın en güzel dönemi. Gece – gündüz kesintisiz oyun keyfi için daha iyi bir dönem yoktur sanırız. Tabii özellikle gece oyun oynarken ev ahalisini rahatsız etmemek gerekiyor. Bunun için iyi bir oyun kulaklığı işinizi görecektir. Haliyle havalar sıcak olduğu için de kulaklığın yastıklarının rahat ve kolay kolay terletmeyen cinsten olması önemli. Şansa bakın ki Steelseries’in Arctis 1 kulaklığı size bunu da sunuyor.
Steel Series Arctis 1’in sade ve kullanışlı bir tasarımı var. Bu tasarım sayesinde de ürünü yalnızca evinizde, oyun oynarken değil, aynı zamanda dışarıda, hareket halindeyken de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani evet, bu bir oyuncu kulaklığı ama fazlasını da sunuyor.
Pek çok oyuncu kulaklığını dışarıda, mesela akıllı telefonunuza takıp müzik dinlemek için kullanamazsınız. Gerek yapılı tasarım hatları, gerek uzun kablosu, gerekse de mikrofonlu yapısıyla bu çok zordur. Arctis 1’de ise durum farklı. Mevcut kablo uzunluğu, dış mekan kullanımı için ideal. Tabii isterseniz kutudan çıkan uzatma kablosunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca mikrofonu da takılıp çıkarılabiliyor. Bu da ihtiyaçlara göre kulaklığı yapılandırabileceğiniz anlamını taşıyor.
20–20000 Hz arası frekans tepkisi sunan, mikrofon tarafında da 100Hz–10000Hz frekans tepkisi ve dış ses engelleme özelliği bulunan kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi kafa ve kulaklarınızı rahatsız etmeyecek bir formda. Özel yastıkları sayesinde de uzun süreli kullanımlarda bile terleme yaşanmıyor.
Ürünün ses kalitesi ise ortalamanın üzerinde. Bass ve tiz’ler gayet başarılı. Pop müzikten rock’a, metal’den türkülere kadar pek çok farklı müzik dinledim ve en yüksek ses seviyesinde bile net, kulaklarımı rahatsız etmeyen bir kaliteyle karşılaştım. Tabii kulaklığın etkisini oyunlarda da görüyorsunuz. Eğer takımla hareket ettiğiniz ve taktiklerin önemli olduğu oyunlar oynuyorsanız, dış gürültüyü engelleyen mikrofon sayesinde stabil bir iletişiminiz de oluyor.
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