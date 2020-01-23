HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SteelSeries 2020 Ürünlerini Piyasaya Sundu!

SteelSeries 2020 Ürünlerini Piyasaya Sundu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

SteelSeries, 2020 yılında çıkaracağı yeni ürünleri tanıttı. Bu ürünler arasında Rival 3 oyun faresi, Apex 3 ve Apex 5 oyun klavyesi yer alıyor.

SteelSeries 2020 Ürünlerini Piyasaya Sundu!

RGB aydınlatma ve yeni bir sensörle gelen Rival 3, uygun bir fiyat ile satışa sunulmak için tasarlanmış durumda.

Rival 3 oyun faresi, 77 gram hafif formu ile dayanıklı polimerden üretilmiş. SteelSeries'in yeni TrueMove Core optik sensörüne sahip oyun faresi, refleksleri daha hızlı aktarabiliyor. Yeni sensör PixArt ile işbirliği içinde geliştirilmiş.

Ayrıca Rival 3, 60 milyon tıklama ömürlü mekanik anahtarlara sahip. Bununla birlikte fare, RGB aydınlatması sayesinde diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize olabiliyor. Oyun içi etkileşimlere tepki gösterebilen Rival 3, 16,8 milyon renk yansıtabilen 3 bölge sunuyor.

Rival 3 oyun faresindeki dahili bellek, oyunlar için veri okuma hızı, düğme atamaları ve maksimum 5 CPI’a kadar ayarların doğrudan kaydedilmesine olanak sağlıyor. Ocak ayı içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak Rival 3’ün global satış fiyatı 30 dolar. Farenin Türkiye satış fiyatının ise 250 TL civarında olması bekleniyor.

1-1

Apex 3

SteelSeries, 2020 yılına yeni Apex 3 klavye ile giriyor. Suya dayanıklı olma özelliğiyle dikkat çeken Apex 3, tam donanımlı bir oyun klavyesi. Oyun klavyesi, kazara dökülmelerden kaynaklanan hasarları önlemek için IP32 sistemi sayesinde suya dayanıklı.

SteelSeries’in yeni oyun klavyesi, 10 bölgeli RGB aydınlatmaya ve son teknoloji anahtarlara sahip. Klavye, 20 milyon tıklama performansına kadar garantili. Premium Apex Pro serisi gibi Apex 3 oyun klavyesi de manyetik bilek desteğine, özel medya tuşlarına ve üç yönlü kablo yönlendirme sistemine sahip. Türkiye’de yakın bir zamanda satışa sunulacak Apex 3 oyun klavyesinin global satış fiyatı 49.90 dolar olurken Türkiye satış fiyatı ise yaklaşık 600 TL.

Apex 5

SteelSeries’in ikinci oyun klavyesi Apex 5’in hibrit anahtarları, membran ve mavi mekanik anahtarları birleştiriyor. Apex 3 gibi Premium Apex serisi ile aynı özellikleri taşıyan klavye, manyetik bilek desteği, alüminyum yapı ve anahtar başına RGB aydınlatma ile geliyor. Ayrıca OLED akıllı ekran özelliğine sahip Apex 5 oyuncuların CS:GO, Dota 2 gibi oyunlardaki bilgileri ve Discord mesajlarını görüntüleyebilmesini sağlıyor. Apex 5’in Türkiye’deki satış fiyatının 900 TL civarında olması bekleniyor.

Logitech MX Master 3 İncelemesi | Bir Cisim Yaklaşıyor!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
İlk kez keşfedildi! Kafatasından çıkarıldıİlk kez keşfedildi! Kafatasından çıkarıldı
İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SteelSeries SteelSeries Rival 3 SteelSeries Apex 5 SteelSeries Apex 3 klavye

En Çok Okunan Haberler

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Samsung güvenlik açıklarına ‘dur’ dedi!

Samsung güvenlik açıklarına ‘dur’ dedi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019’un En Yaygın macOS tehdidi: Shlayer

2019’un En Yaygın macOS tehdidi: Shlayer

Philips Sound'un Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı: Fidelio X3

Philips Sound'un Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı: Fidelio X3

ASUS Republic of Gamers'dan Yeni Kulaklık: ROG Theta 7.1

ASUS Republic of Gamers'dan Yeni Kulaklık: ROG Theta 7.1

Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi

İlk kez keşfedildi! Kafatasından çıkarıldı

Xbox xCloud kütüphanesi yeni oyunlar ile büyümeye devam ediyor

Xbox xCloud için yeni oyunlar duyuruldu

Red Dead Redemption 2 ek içerikleri nihayet Xbox One platformuna geldi

Red Dead Redemption 2 tutkunlarına müjde! Ek içerikler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.