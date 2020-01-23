SteelSeries 2020 Ürünlerini Piyasaya Sundu!

SteelSeries, 2020 yılına yeni Apex 3 klavye ile giriyor. Suya dayanıklı olma özelliğiyle dikkat çeken Apex 3, tam donanımlı bir oyun klavyesi. Oyun klavyesi, kazara dökülmelerden kaynaklanan hasarları önlemek için IP32 sistemi sayesinde suya dayanıklı.

Rival 3 oyun faresindeki dahili bellek, oyunlar için veri okuma hızı, düğme atamaları ve maksimum 5 CPI’a kadar ayarların doğrudan kaydedilmesine olanak sağlıyor. Ocak ayı içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak Rival 3’ün global satış fiyatı 30 dolar. Farenin Türkiye satış fiyatının ise 250 TL civarında olması bekleniyor.

Ayrıca Rival 3, 60 milyon tıklama ömürlü mekanik anahtarlara sahip. Bununla birlikte fare, RGB aydınlatması sayesinde diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize olabiliyor. Oyun içi etkileşimlere tepki gösterebilen Rival 3, 16,8 milyon renk yansıtabilen 3 bölge sunuyor.

Rival 3 oyun faresi, 77 gram hafif formu ile dayanıklı polimerden üretilmiş. SteelSeries'in yeni TrueMove Core optik sensörüne sahip oyun faresi, refleksleri daha hızlı aktarabiliyor. Yeni sensör PixArt ile işbirliği içinde geliştirilmiş.

RGB aydınlatma ve yeni bir sensörle gelen Rival 3, uygun bir fiyat ile satışa sunulmak için tasarlanmış durumda.

SteelSeries’in yeni oyun klavyesi, 10 bölgeli RGB aydınlatmaya ve son teknoloji anahtarlara sahip. Klavye, 20 milyon tıklama performansına kadar garantili. Premium Apex Pro serisi gibi Apex 3 oyun klavyesi de manyetik bilek desteğine, özel medya tuşlarına ve üç yönlü kablo yönlendirme sistemine sahip. Türkiye’de yakın bir zamanda satışa sunulacak Apex 3 oyun klavyesinin global satış fiyatı 49.90 dolar olurken Türkiye satış fiyatı ise yaklaşık 600 TL.

Apex 5

SteelSeries’in ikinci oyun klavyesi Apex 5’in hibrit anahtarları, membran ve mavi mekanik anahtarları birleştiriyor. Apex 3 gibi Premium Apex serisi ile aynı özellikleri taşıyan klavye, manyetik bilek desteği, alüminyum yapı ve anahtar başına RGB aydınlatma ile geliyor. Ayrıca OLED akıllı ekran özelliğine sahip Apex 5 oyuncuların CS:GO, Dota 2 gibi oyunlardaki bilgileri ve Discord mesajlarını görüntüleyebilmesini sağlıyor. Apex 5’in Türkiye’deki satış fiyatının 900 TL civarında olması bekleniyor.

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