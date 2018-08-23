Steinmeier Berlinli Türklerle buluştu

Steinmeier, göçmenlere sürekli kuşkuyla bakılmasının Almanya için “utanç kaynağı” olduğunu söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dün “Türk-Alman Kahve Sofrası”na davet ettiği Berlinli Türk ve Almanlara hitaben bir konuşma yaptı. Steienmeier, Cumhurbaşkanlık konutu Bellevue Sarayı'nda düzenlenen davetteki konuşmasında Almanya'da son haftalarda gündemde olan günlük yaşamdaki ayrımcılık, ırkçılık ve dışlanma tartışmalarına dikkat çekti.

Göçmen kökenlilerin sosyal medyada "MeTwo” etiketi altında karşılaştıkları ayrımcılık ve ırkçılığa ilişkin kişisel deneyimleri anlattıklarını hatırlattan Steinmeier, göçmenlerin çocuklarından "Burada doğmama rağmen ve çok çaba harcamama rağmen buraya ait olamıyorum” şeklindeki sözlerden “etkilendiğini ve huzursuz” olduğunu söyledi.

"Ülkemiz için utanç kaynağı”

Steinmeier, "Ne kadar uzun zamandır burada yaşadıklarına bakılmaksızın, göçmenlere sürekli olarak şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri rencide etmekle kalmıyor. Ülkemiz için bir utanç kaynağıdır” şeklinde konuştu. Irkçılık ve ayrımcılığın "insan onurunu zedelediğini” belirterek "Bu demokrasimize de zarar veriyor. Bu ülkede elbirliğiyle başardığımız her şeyi değersiz hale getiriyor” dedi.