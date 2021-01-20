HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Steinmeier: Biden’ın seçilmesi benim için büyük rahatlama oldu

Steinmeier: Biden’ın seçilmesi benim için büyük rahatlama oldu

20.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Steinmeier: Biden’ın seçilmesi benim için büyük rahatlama oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Joe Biden’ın ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Steinmeier, "Biden'in Başkan olarak yemin etmesi benim için büyük rahatlama" dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Joe Biden'ın bugün yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini üstlenecek olmasınden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Steinmeier, çarşamba günü yayınladığı video mesajında, "Joe Biden'in bugün Başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınması benim için çok büyük rahatlama oldu" dedi.

ABD ile ilişkilerin Biden döneminde daha olumlu seyredeceğine ilişkin umutlu olduğunu vurgulayan Steinmeier, "ABD'yi gelecekte, Covid-19 pandemisine karşı ortaklaşa ve dayanışma içinde mücadelede, iklimin korunması ve güvenlik konularında, silah denetimleri ve silahsızlanma meselelerinde ve dünyadaki çok sayıda çatışmaya karşı bir kez daha vazgeçilmez bir ortak olarak yanımızda göreceğimiz için memnunuz" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı video mesajında, Biden ile olası görüş ayrılıklarında da ortak çözüm geliştirme odaklı bir siyaset izleneceğini belirterek, "Hemfikir olmadığımız konularda bile anlaşmazlıklar bizi ayırmayacak, ancak ortak çözümler için daha yoğun bir şekilde çalışmaya yönlendirecek" ifadesini kullandı.

Steinmeier, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i yakın zamanda Almanya'da ağırlamak istediklerini de vurguladı.

Spahn da ABD'den umutlu

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı bir basın toplantısında DW'nin bir sorusu üzerine, Biden'in bugün göreve başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Spahn, müstakbel başkanın seçimden önce ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılmayacağı yönündeki açıklamalarını, "önemli bir mesaj" olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, "Bu yüzden açık bir sinyal olduğu için çok minnettarım. ABD güvertede kalıyor. Almanya ve Avrupa Birliği olarak net mesajımız şöyle: ABD ile birlikte dünya için bir fark yaratmak uğruna şimdiye kadar olduğundan daha güçlü şekilde angaje olacağız" dedi.

Trump, DSÖ'nün koronavirüs salgınını engellememekle suçlayarek, ABD'nin örgütten ayrılması için BM'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!
Adli yardım nedir?Adli yardım nedir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Son dakika! İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

Son dakika! Libya açıklarında facia: 43 ölü

Facia! En az 43 ölü

Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!

Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!

Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Komşular parti var diye şikayet etti! Gerçek başka çıktı

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.