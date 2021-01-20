Steinmeier: Biden’ın seçilmesi benim için büyük rahatlama oldu

Steinmeier, "Biden'in Başkan olarak yemin etmesi benim için büyük rahatlama" dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Joe Biden'ın bugün yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini üstlenecek olmasınden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Steinmeier, çarşamba günü yayınladığı video mesajında, "Joe Biden'in bugün Başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınması benim için çok büyük rahatlama oldu" dedi.

ABD ile ilişkilerin Biden döneminde daha olumlu seyredeceğine ilişkin umutlu olduğunu vurgulayan Steinmeier, "ABD'yi gelecekte, Covid-19 pandemisine karşı ortaklaşa ve dayanışma içinde mücadelede, iklimin korunması ve güvenlik konularında, silah denetimleri ve silahsızlanma meselelerinde ve dünyadaki çok sayıda çatışmaya karşı bir kez daha vazgeçilmez bir ortak olarak yanımızda göreceğimiz için memnunuz" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı video mesajında, Biden ile olası görüş ayrılıklarında da ortak çözüm geliştirme odaklı bir siyaset izleneceğini belirterek, "Hemfikir olmadığımız konularda bile anlaşmazlıklar bizi ayırmayacak, ancak ortak çözümler için daha yoğun bir şekilde çalışmaya yönlendirecek" ifadesini kullandı.