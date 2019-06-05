Steinmeier: Çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca

“Sağ popülistlerin Lübcke’nın ölümüne gösterdikleri tepkinin, toplumda çok daha büyük bir infiale yol açmasını arzu ederdim” diyen Almanya Cumhurbaşkanı, bu tür kışkırtmaların yayılmasının önlenmesinde sosyal medya platformlarının daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini savundu.

Steinmeier, “sosyal medyadaki bazı aktörlerin, Lübcke’nın ölümünden duydukları sevinci paylaşmaları, adeta alkış tutmaları, çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca” dedi.

Bir insanın ölümüne, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, “acımasızca sevinebilenler” olduğuna dikkat çeken Steinmeier, “Bazılarının, bir insanın ölümüne adeta sevinmeleri, buna alkış tutmaları, tek kelimeyle mide bulandırıcı” diye konuştu.

Steinmeier, yerel yöneticilerin hedef alınmasına “tahammül gösterilmeyeceğini” söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kassel Valisi Walter Lübcke’nın öldürülmesini sevinçle karşılayanları sert bir dille kınadı, bunun “çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca” olduğunu söyledi.

“Tahammül göstermeyeceğiz”

Steinmeier konuşmasında ayrıca yerel yöneticileri hedef alan nefret saldırıları da sert bir dille kınayarak şöyle konuştu:

”Hiç bir şey, kent ve mahalli meclis üyelerine, belediye başkanlarına, iftira atılmasını, saldırılmasını, aleyhlerinde nefret kampanyası yürütülmesini ve fiziki şiddet kullanılmasını haklı gösteremez… Buna ülkemizde tahammül göstermeyeceğiz.”

Ölüme sevinebilenler kim?

Başbakan Angela Merkel’ın sığınmacılara açık kapı politikasını savunan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Lübcke, cumartesiyi pazara bağlayan gece, evinin terasında, silahla başından vurulmuş olarak bulunmuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Lübcke’nın öldürülmesi üzerine sosyal medyadaki bazı hesaplardan, CDU’lu siyasetçinin dört yıl önce yaptığı ve bazı sağcı grupların tepkisini çeken konuşmasının videosu, “hak ettiğini buldu” yorumlarıyla birlikte paylaşıldı.

Almanya’ya gelen sığınmacılar için yapılan ilk kabul merkezlerinden sorumlu olan Lübcke, 2015 yılında bir halk buluşmasında, sığınmacı karşıtlarının eleştirileri üzerine, zordaki insanlara yardım etmenin, Almanya’nın Hristiyan değerlerinin bir gereği olduğunu vurgulamış,“Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür” demişti. Bu konuşması üzerine aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilen siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.