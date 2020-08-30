Steinmeier: Demokrasimizin kalbine yönelik bir saldırı

Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında cumartesi akşamı bir grup göstericinin Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etmesine siyasetçilerden tepki geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Alman Meclisi önünde Reich bayrakları ve aşırı sağcı serserilikler demokrasimizin kalbine yönelik tahammül edilemez bir saldırıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise "Açıkça konuşmak gerekirse yaşananlar ve orada ortaya çıkan karelerle ilgili olarak gerçekten çok kızgınım. Alman Meclisinde yeniden Reich bayrağının dalgalanması katlanılır bir şey değil" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Fikir çeşitliliği sağlıklı bir toplumun markasıdır. Ancak toplanma özgürlüğü devlet kurallarının ayaklar altına alındığı yerde son bulur" şeklinde konuştu. "Reichstag binası parlamentomuzun çalışma alanı ve bu nedenle özgür demokrasimizin sembolik merkezi. Anarşist ve aşırılık yanlılarının onu kendi amaçlarına alet etmeleri tahammül edilemez. Bugün bunu hızlı ve etkili şekilde engelleyen polise teşekkür ediyorum. Devletin bu tip insanlara karşı sıfır toleransla ve sert ekilde müdahale etmesi gerekiyor" dedi.