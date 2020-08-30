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Steinmeier: Demokrasimizin kalbine yönelik bir saldırı

30.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolar sırasında bir grup göstericinin Alman Federal Meclis binası Reichstag'a girme girişimine siyasetçilerden tepki geldi.

Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında cumartesi akşamı bir grup göstericinin Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etmesine siyasetçilerden tepki geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Alman Meclisi önünde Reich bayrakları ve aşırı sağcı serserilikler demokrasimizin kalbine yönelik tahammül edilemez bir saldırıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise "Açıkça konuşmak gerekirse yaşananlar ve orada ortaya çıkan karelerle ilgili olarak gerçekten çok kızgınım. Alman Meclisinde yeniden Reich bayrağının dalgalanması katlanılır bir şey değil" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Fikir çeşitliliği sağlıklı bir toplumun markasıdır. Ancak toplanma özgürlüğü devlet kurallarının ayaklar altına alındığı yerde son bulur" şeklinde konuştu. "Reichstag binası parlamentomuzun çalışma alanı ve bu nedenle özgür demokrasimizin sembolik merkezi. Anarşist ve aşırılık yanlılarının onu kendi amaçlarına alet etmeleri tahammül edilemez. Bugün bunu hızlı ve etkili şekilde engelleyen polise teşekkür ediyorum. Devletin bu tip insanlara karşı sıfır toleransla ve sert ekilde müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Herkesin koronayla mücadele önlemlerine karşı çıkma ve elbette kendi fikirleri için protesto yapma hakkı var. Ancak kimse bunun için aşırı sağcıların peşinden gitmemeli, polisleri tehlikeye atamamalı ve birçok kişiyi enfeksiyon riskine sokmamalı. Meclisin önünde Reich bayrakları utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz ise "Anayasamız fikir ve gösteri özgürlüğünü garanti altına alıyor. Bu Weimar Cumhuriyeti ve Nazi dönemine bir yanıttır. Nazi sembolleri ve Reich bayraklarının Alman Meclisi'nin önünde işi yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Olaylar öncesinde Reichstag'ın önünde düzenlenen protestolarda göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası sırasında kullanılan siyah-beyaz kırmızı renkli Reich bayrağı açmış polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin Reichstag'ın hemen kapısında durduğu ve önlerinde sadece üç polis memurunun bulunduğu dikkat çekmişti.

Polis sözcüsü Thilo Cablitz "Her an her yerde olmamız mümkün değil. Bariyerleri aşıp geçmek ve Reicshtag'ın önündeki merdivenlere ulaşmak için tam da bu boşluk kullanıldı" açıklamasını yapmıştı.

Yaklaşık 300 gösterici gözaltına alındı

Yetkili makamların tahminlerine göre cumartesi günkü protestolara yaklaşık 38 bin gösterici katıldı. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel ARD televizyonuna yaptığı açıklamada cumartesi günü yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını, gözaltılardan yaklaşık 200'ünün Rusya Büyükelçiliği önünde meydana geldiğini kaydetti. Geisel burada yaklaşık 3 bin aşırı sağcının polise taş ve şişe attığını söyledi ve bu bağlamda yaşananları önceden tahmin etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre gün boyu devam eden gösteriler sırasında zaman zaman bazı yollar kapatıldı ve bir inşaat konteyneri ateşe verildi. Stuttgart merkezli Querdenken 711 adlı girişimin çağrısıyla düzenlenen gösterilere yaklaşık 22 bin kişinin katılması bekleniyordu ancak katılım beklentinin oldukça üzerine çıktı. Yaklaşık 3 bin polis memurunun görev yaptığı protestolara karşı gösteriler de düzenlendi.

DW, dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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