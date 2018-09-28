Steinmeier Erdoğan'ı askeri törenle karşıladı

Bellevue Sarayı'nda yapılan tören ile haftalardır tartışılan devlet ziyareti başlamış oldu.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşıladıktan sonra iki cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

İki gün sürecek devlet ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerde yakınlaşma mesajları verirken, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti.

Almanya Başbakanı Merkel de dün akşam yaptığı açıklamalarda Erdoğan ile bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Türkiye'de insan haklarının durumunu da gündeme getireceğini söylemiş, eknomik yardım olmayacağını belirtmişti.

Kritik temaslar

Erdoğan, dün geldiği Berlin'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Erdoğan'ın bugün Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.