Steinmeier: Güvenlik ve kovuşturma yetkisi sadece devlete ait

Steinmeier güvenlik ve kovuşturmanın "sadece devletin yetkisinde olduğunu" vurguladı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steiner Chemnitz kentine yaptığı ziyaret sırasında Ağustos ayında meydana gelen yabancı düşmanı eylemleri bir kez daha kınadı.

Steinmeier Chemnitz'de geçen haftalarda yaşananların kendisini de etkilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, olaylar sırasındaki bıçaklı saldırının failinin kim olduğuna bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini ancak "güvenlik ve bu gibi olayları kovuşturma yetkisinin sadece ve sadece devlette olduğunun da bilinmesi gerektiğine" dikkat çekti.

Ağustos ayında, mülteci başvurusunda bulunan bir kişi tarafından işlendiği tahmin edilen cinayetin ardından Chemnitz günlerce süren yabancı düşmanı eylemlere sahne olmuştu. Cumhurbaşkanı olayın yol açtığı tepkinin yabancı nefreti aşılamak, Anayasaya aykırı semboller taşımak ve şiddeti sokaklara taşırmak amacıyla istismar edilmesiyle sınırın aşıldığını ifade etti.

Steinmeier, dokuz hafta önce şiddet olaylarıyla sarılan Chemnitz'e yaptığı ziyaret sırasında şehir sakinleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Steinmeier Chemnitz'den önce gittiği Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'nde lise öğrencileriyle ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı konularını görüştü.