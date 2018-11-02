HABER

Steinmeier: Güvenlik ve kovuşturma yetkisi sadece devlete ait

02.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yabancı düşmanı eylemlere sahne olan Chemnitz'i ziyaret etti.

Steinmeier: Güvenlik ve kovuşturma yetkisi sadece devlete ait

Steinmeier güvenlik ve kovuşturmanın "sadece devletin yetkisinde olduğunu" vurguladı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steiner Chemnitz kentine yaptığı ziyaret sırasında Ağustos ayında meydana gelen yabancı düşmanı eylemleri bir kez daha kınadı.

Steinmeier Chemnitz'de geçen haftalarda yaşananların kendisini de etkilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, olaylar sırasındaki bıçaklı saldırının failinin kim olduğuna bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini ancak "güvenlik ve bu gibi olayları kovuşturma yetkisinin sadece ve sadece devlette olduğunun da bilinmesi gerektiğine" dikkat çekti.

Ağustos ayında, mülteci başvurusunda bulunan bir kişi tarafından işlendiği tahmin edilen cinayetin ardından Chemnitz günlerce süren yabancı düşmanı eylemlere sahne olmuştu. Cumhurbaşkanı olayın yol açtığı tepkinin yabancı nefreti aşılamak, Anayasaya aykırı semboller taşımak ve şiddeti sokaklara taşırmak amacıyla istismar edilmesiyle sınırın aşıldığını ifade etti.

Steinmeier, dokuz hafta önce şiddet olaylarıyla sarılan Chemnitz'e yaptığı ziyaret sırasında şehir sakinleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Steinmeier Chemnitz'den önce gittiği Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'nde lise öğrencileriyle ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı konularını görüştü.

"Irkçılık her zaman, her yerde otaya çıkabilir"

Frank-Walter Steinmeier toplantıda kendisine sorulan "ırkçılığın olduğu ve her gün yaşandığı Almanya'yı dışarda temsil ederken ne hissediyorsunuz?" şeklideki soruyu yanıtlarken, "bunun kendisi için yeni bir deneyim olduğunu, dış ülkelerde bu gibi sorularla karşılaştığını ve geçmişinden dolayı Almanya'ya daha eleştirel gözle bakıldığını" söyledi.

Steinmeier öğrencilerle buluştuğu müzedeki "ırkçılık" sergisinin son zamanların en önemli sergisi olduğunu ve ziyaretçilere "ırkçılığın sadece belli bir dönemde ve belli yerlerde karşılaşılan bir fenomen olmadığını gösterdiğini" belirtti. Steinmeier, "Irkçılık sadece 1933 – 1945 yılları arasında Almanya'da var olmamıştır", dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier genç öğrencilerin bilgi düzeyleri ve gösterdikleri angajmandan etkilendiğini ve bu kuşağı gördükten sonra "Almanya'nın birliği ve demokrasinin geleceği için endişe duymasına gerek kalmadığını" ifade etti.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHiçbiri unutulmaz değildiHiçbiri unutulmaz değildi
Haley'nin yerine en "ciddi" aday NauertHaley'nin yerine en "ciddi" aday Nauert
Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı

Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı

5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

Pet şişelerden konforlu evler

Pet şişelerden konforlu evler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.