Steinmeier halkı ırkçılığa karşı durmaya çağırdı

Steinmeier, Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentindeki ırkçı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu hayatını kaybeden 9 kişinin yakınlarıyla bir araya geldi. Berlin'de Bellevue Sarayı'ndaki buluşmada bir konuşma yapan Steinmeier, halkı ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı uyararak "Ülkemizde insanların onurları çiğnendiği zaman buna karşı sesimizi çıkarmalı ve dayanışma içinde olmalıyız" dedi.

"Irkçı tanımlamaların insanlık düşmanı olduğunu ve bunların toplumdaki çeşitliliğin yaşam gerçekliğine zarar verdiğini" söyleyen Steinmeier, "Aşırı sağcılığın kökeni toplumumuzun derinliklerine kadar uzanıyor, bu ciddi ve acil bir sorundur" diye konuştu.

Steinmeier, sözlerini "İnsanlar, ten renkleri koyu olduğu için, camide dua ettikleri için ya da kipa taktıkları için sokaklarda hakarete uğruyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor" sürdürdü.

Nefret ve şiddete karşı durma çağrısı

Hanau'daki saldırının aşırı sağcı şiddetin diğer eylemlerini de akıllara getirdiğine işaret eden Steinmeier, sağcı teröristlerin demokratik göçmen toplumunu kanlı saldırılarıyla sarsmaya çalıştığını vurgulayarak geçen yıl Halle kentindeki sinagog saldırısına ve 40 yıl önce Münih'te Ekim Festivali'ne düzenlenen saldırıya da dikkat çekti.