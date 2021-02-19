Steinmeier: Hanau saldırısının aydınlatılması devletin yükümlülüğüdür

Steinmeier, olayla ilgili her noktanın açığa çıkarılmasının Alman devletinin yükümlülüğü olduğunu belirtti.Almanya'nın Hanau kentinde göçmen kökenli dokuz kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının birinci yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu konu ile ilgili açıkta kalan tüm sorulara yanıt bulunmasını talep etti.

Vatandaşlara birliktelik çağrısı yapan Steinmeier, "Konunun aydınlatılması ve üzerinde çalışılması keyfe göre yapılacak bir iş değildir. Bu devletin kamuoyuna ve özellikle de kurban yakınlarına karşı yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.

Devletin tavrına yönelik yoğun eleştiriler ve soru işaretleri bulunduğunun bilincinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, devletin ve onun içinde sorumluluk taşıyan kişilerin de hatasız olamayacaklarını, önemli olan noktanın bu hataların ya da yanlış değerlendirmelerin açığa çıkarılması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanının duygusal çağrısı

Devlete duyulan güvenin kaybının ancak, "yükümlülüklerin belli ölçülerde yerine getirilmesi ve açık sorulara yanıt bulunması halinde" yeniden kazanılabileceğini kaydeden Steinmeier, "bu sebepten dolayı çok yoğun bir çaba göstermeliyiz. Devlet bir şey yapmak zorunda" dedi.