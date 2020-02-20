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  4. Steinmeier Hanau'daki saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı

Steinmeier Hanau'daki saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Hanau'daki saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı.

Steinmeier Hanau'daki saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı

Steinmeier "Irkçı nefretin tehdidi altında olan insanların yanındayım" dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Hanau'da 9 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Steinmeier başkent Berlin'de yaptığı açıklamada "Hanau'daki terörist şiddet eyleminden" dolayı endişe içinde olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara da şifa diledi.

"Irkçı nefretin tehdit ettiği tüm insanların yanındayım. Yalnız değilsiniz" diyen Steinmeier Almanya'da büyük çoğunluğun da "bu eylemi, ırkçılık, nefret ve şiddetin her tür biçimini" kınadığına inandığını söyledi. Steinmeier "Ülkemizde barış içinde birarada yaşamı savunmayı bırakmayacağız" diye konuştu.

Hanau'da dün gece iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı şüphelisi olay sonrasında 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. Şüphelinin annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

dpa, epd /EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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