Steinmeier koronadan yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi

Steinmeier, Nisan’da düzenlenecek törende ölen on binlerce kişinin anılacağını söyledi.Pandeminin etkisini Almanya'da da göstermeye başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir yılda ülkede 71 bin 500'den fazla insan koronavirüsle bağlantılı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cuma günü Berlin'de koronavinüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden beşinin yakınlarıyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de gerçekleşen görüşmede iki kurban yakını hazır bulunurken, diğer kişiler de video konferansla katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, hayatlarını kaybeden insanların istatistiksel verilerden ibaret olmadığını belirterek, "Her sayının arkasında bir kader var, bizden ayrılan bir kişi var" dedi.

Steinmeier burada yaptığı konuşmada, 18 Nisan'da Berlin'de düzenleneceği belirtilen devlet töreninde pandemi sırasında ölenlerin anılacağını kaydederek, "Pandemi sırasında ölenlere onurlu bir şekilde veda etmek için birlikte olmamız çok önemli" diye konuştu.