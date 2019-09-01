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Steinmeier: Kurbanların önünde eğiliyorum

01.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, II.

Steinmeier: Kurbanların önünde eğiliyorum

Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümünü anmak için Polonya’ya gitti. "Alman diktatörlüğünün Polonyalı kurbanları önünde eğiliyorum" diyen Steinmeier ülkesi adına af diledi.II. Dünya Savaşı 80 yıl önce bugün Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlamış, Alman savaş uçakları yerel saat ile saat 4.37'de Polonya'nın Wielun kentini bombalamıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile birlikte Wielun'da aynı saatlerde savaş kurbanlarını anmak için düzenlenen törene katıldı.

"Altı yıl boyunca Polonya ve Avrupa'da sürecek olan şiddet ve yok etme burada başladı" diyen Steinmeier "Wielun baskınında hayatını kaybeden kurbanlar önünde eğiliyorum. Alman diktatörlüğünün Polonyalı kurbanları önünde eğiliyorum. Ve af diliyorum" diye konuştu.

Steinmeier: İşlenen suçlar unutulmayacak

Steinmeier ayrıca "Wielund ve Polonya'nın yerle bir edilmiş diğer birçok kenti ve köyü, Alman suçlarının diğer anma mekânları olan, Guernica'nın, Lidice'nin ve Oradour'un yanında yerini almalıldır ve biz de Almanya'da ve Berlin'de yaşananları yeni ve uygun biçimlerde anmalıyız" dedi.

"Polonya'da insanlık suçu işleyenler Almanlardı" diyen Steinmeier, "Bunun geçmişte kaldığını, geçip gittiğini iddia edenler, nasyonal sosyalistlerin Avrupa'daki korku egemenliğinin Alman tarihinin bir marjinalliği olduğunu söyleyenler kendi kendini yok etmiş olur" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, tarihin kendisine yüklediği sorumluluğu üstlendiğini belirten Steinmeier Nazi Almanyası'nın işlediği suçların unutulmayacağını ve her zaman anılacağını söyledi.

Törenlere Merkel de katılacak

1 Eylül günü Nazi Almanyası'nın düzenlediği saldırı Polonya genelinde anma törenleriyle hatırlanıyor. Başkent Varşova'daki Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenine Steinmeier'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılacak. Hem cumhurbaşkanı hem başbakanın törenlerde bulunması Almanya'dan Polonya'ya verilmiş güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Steinmeier buradaki törende de bir konuşma yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de törene katılımı bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise törene katılımını Dorian kasırgası nedeniyle kısa süre önce iptal etmişti. 40 ülkeden 250 davetlinin bulunduğu törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise davet edilmedi.

Ne olmuştu?

Alman sınırında bulunan ve askeri açıdan tamamen önemsiz olan Wielun kenti 1 Eylül 1939 tarihinde Alman hava kuvvetleri tarafından ilk hedef olarak vurulmuş ve tamamen tahrip edilmişti. Kentte yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 15 bin kişi bombardımanda hayatını kaybetti. Saldırıdan birkaç dakika sonra da Alman İmparatorluk Donanması'na ait savaş gemisi SMS Schleswig-Holstein Gdansk'taki bir cephaneliği vurmuştu. İki saldırı İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı kabul ediliyor. 1939 ile 1945 arasında süren savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80 milyon olarak tahmin ediliyor.

dpa,epd,afp / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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