HABER

Steinmeier polisi güçlendirmek istiyor

26.11.2018 23:27 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier güvenlik güçlerinde yıllardır devam eden personel kısıtlamasını eleştirdi ve Almanya’nın daha donanımlı polis, savcılık ve mahkemelere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Steinmeier polisi güçlendirmek istiyor

Alman Polis Sendikası'nın Berlin'deki federal kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, polis güçlerinde gidilen yoğun personel kısıtlamasını eleştirdi. Federal yönetim, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin, birçok insan için polis mevcudiyetinin ne kadar önemli olduğunu hafife aldığını kaydeden Steinmeier, "insanlar için kendi mahallelerinde devriye gezen polislerin” önemli olduğunu belirtti.

Mahkemelerde sürekli personel eksikliği yaşanınca, organize suç ile mücadelenin çok zor olacağının uzun süre görmezden gelindiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ayrıca “fazla ağırlıklardan kurtulmuş devlet” hedefi için, güvenlik güçlerinde personel kısıtlamasına gidilmesinin de bir hata olduğunu söyledi. "Eğer Avrupa içinde sınırların açık olmasına devam edebilmek istiyorsak, iyi donanımlı ve profesyonel polis gücüne, savcılıklara ve mahkemelere ihtiyacımız var” diyen Steinmeier, "Kuralların çiğnenmesinin ancak aylar, yıllar sonra yaptırıma yol açması, hatta cezasız kalması, halk arasında güvenlik ve adli kovuşturma dairelerimizin şanını zedeledi” şeklinde konuştu.

Meslek eğitiminde modernizasyon

Güvenlik ve adli kovuşturma konusunda tek yetkilinin devlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, resmi dairelerin de personel, yapı ve teknoloji açısından buna uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Polis yetkilileri tarafından dile getirilen "daha iyi donanım” talebini memnuniyetle karşılayan Steinmeier, bu konuda federal düzeyde önemli adımların atıldığını, birçok eyalet yönetiminin de benzeri adımların hazırlığı içinde olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Eksiklerin giderilmesi için daha fazla personel alınmasının yeterli olmayacağına da dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, nereden kalifiye eleman geleceği konusunda açık ve samimi bir tartışmanın yürütülmesi ve belki de meslek eğitiminde modernizasyona gidilmesi konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Steinmeier ayrıca polis içerisindeki aşırılıklara değinerek, "Polis güçleri arasında bazı kesimlerde liberal demokrasiye yönelik şüphenin yerleşmesine veya demokratik kurumlara veya yetkililere karşı polemik yapan gruplaşmaların oluşmasına asla müsamaha gösterilemez” dedi. Polisin demokrasinin garantisi olması gerektiğini belirten Steinmeier, "Polisler arasında aşırı uçlar olamaz, aşırı uçlara izin verilemez” ifadelerini kullandı.

Polis Sendikası'nın kongresinde konuşan Steinmeier, polislere yönelik şiddet ve saldırıları da kınadı. "Bunun kabul edilir hiç ama hiçbir yanı olamaz” diyen Cumhurbaşkanı, hem federal düzeyde hem de eyaletler düzeyinde yetkililerin güvenlik güçlerini bu konuda yalnız bırakmaması gerektiğini vurguladı.

AFP,dpa/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Korkulan oldu! Resmen onaylandıKorkulan oldu! Resmen onaylandı
Suriyeli Kadınların Barış Sürecindeki RolüSuriyeli Kadınların Barış Sürecindeki Rolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Avrupa Konseyi'nden Erdoğan'a Demirtaş yanıtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Korkulan oldu! Resmen onaylandı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

Dünyanın gözü orada! Gerilimde yeni gelişme!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.